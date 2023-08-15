Это женский эгоизм, – Олег Скрипка раскритиковал феминизм в Европе и похвалил украинок

Музыкант Олег Скрипка сравнил феминизм в Украине и Европе. Он заявил, что за границей присутствует женский эгоизм, в то же время украинки "адекватные" феминистки, потому что имеют личность и уважают мужчин.

Напомним, что первой женой Олега Скрипки была француженка Мари Рибо, они были в отношениях 7 лет. В то же время последние 18 лет лидер группы "ВВ" живет в счастливом браке с украинкой Наталией Сидь, подарившей ему четырех детей.

К теме Я просто был в шоке, – Олег Скрипка признался, как его удивил Коля Серга во время войны

Теперь музыкант высказался о феминизме и рассказал, чем французские женщины отличаются от украинских.

По его словам, украинки – хозяйственные, сексуальные и умные.

Они как менеджеры – дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины – феминистские. А феминизм – это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. И этот феминизм – у женщин есть самоуважение к себе и нет уважения к мужчине,

– заявил Скрипка.

Певец считает, что этот европейский феминизм сейчас "насаждается" на украинскую культуру.

По мнению артиста, это просто плохое воспитание женщин.

"И в Украине эти инстасамки – это просто плохое воспитание, они просто не воспитаны. Но не все. Но золотая женщина – она на дне, ее просто нужно достать и сказать: украинская женщина – вот это", – сказал Скрипка.

Лидер группы "ВВ" отмечает, что родители должны правильно воспитывать дочерей. Он добавляет, что ему повезло с женой.

Я очень благодарен своему тестю, потому что он правильно воспитал свою дочь. У моей жены есть хозяйственность и уважение к мужу. Но она творческая – пишет стихи, умеет рисовать, она личность. Женщины должны быть личностью, и в борьбе за это нужно не потерять, в хорошем смысле, патриархат с элементами матриархата,

– считает Олег Скрипка.

Смотрите интервью с Олегом Скрипкой: видео

Что известно о личной жизни Олега Скрипки: коротко