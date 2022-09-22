"Думал, жертва российской пропаганды": Скрипка назвал артиста, что поразил его после 24 февраля

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка достаточно резко высказывается в сторону коллег, которые опомнились и приняли сторону Украины только после 24 февраля. Однако есть тот, кто еще недавно зарабатывал в Москве, но вызывает у него уважение. Это Коля Серга.

В новом интервью Олег Скрипка подчеркнул, что в украинском шоу-бизе есть звезды, которые делают что-то только "за бабки", а есть люди с позицией. К последним, по мнению рокера, относится Коля Серга, который только два года назад переехал в Киев из россии.

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Олег Скрипка о Коле Серге

"Есть серьезные, классные люди, неожиданные. Например, мой дружбан Коля Серга", – выдал Олег Скрипка. Он признался, что всегда считал Сергу талантливым артистом, а после 24 февраля тот открылся еще как человек – вступил в ряды ВСУ, перешел на украинский, "пишет прекрасные песни, прекрасную поэзию".

Я любил его давно, знаю, уважаю. Русскоязычный одессит, прикольный, душевный. Но я к одесситам никогда серьезно не относился. Потому что думал: "Ну, жертвы российской пропаганды". И тут Коля Серга – опачки,

– с юмором заявил фронтмен ВВ.

"Я никогда, никогда не мог ожидать этого от Коли! А оказывается, это настоящий сильный человек. Он понимает, что и как происходит на этой планете", – добавил Олег Скрипка.

Полное интервью Олега Скрипки: смотрите видео онлайн (о Коле Серге – на 24:33)

своей позицией Коля Серга поразил еще одного именитого артиста – Святослава Вакарчука . Он нашел его номер и позвонил со словами: "Я хочу с тобой познакомиться", а после встречи тет-а-тет написал в своем инстаграме : "Коля для меня – человек-открытие! Настоящий одессит с большим украинским сердцем".

Напомним, по словам самого Серги, на войну он пошел "не с каких-то идеологических взглядов", а потому, что "очевидно стало, что это несправедливость". Его отец вообще не верил в Украину, а сейчас воюет под Херсоном.