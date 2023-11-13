Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения сына: трогательное видео

Украинский кинорежиссер, а теперь и военный, Олег Сенцов поздравил младенца с первой годовщиной жизни. Он сделал это вместе со своей женой.

Соответствующее видео опубликовала женщина военного, Вероника Уэлч 12 ноября в своем инстаграмме. Пара была очень счастлива.

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Олег Сенцов поздравил сына с днем рождения

Радостные родители поздравили своего Демьяна с первым годом жизни. На ролике видно, как они задувают свечу на праздничном торте младенца.

Папина сказка, мамина ласка. Любим нашего мальчика к солнцу и обратно. С днем рождения, Демичко, – написала женщина.

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