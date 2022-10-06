"Любовь": девушка лидера группы Kalush Orchestra очаровала романтическими фото
Источник:инстаграмм Александры Белобров
Лидер группы Kalush Orchestra и его девушка Александра снялись в романтической фотосессии. Перед камерой влюбленные показали чувства, которые есть между ними.
Сейчас Kalush Orchestra находится на гастролях за границей. 22-летняя Александра ездит в туре вместе с музыкантами, помогает с организацией концертов. Однако совсем скоро она вернется домой, а ребята будут гастролировать дальше. Ей придется на время расстаться с Олегом, из-за чего очень скучает.
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Новые фото Олега Псюка и его любимой
Но пока влюбленные вместе, наслаждаются каждой минутой. Звездная пара часто публикует в сети совместные фотографии. На новых черно-белых кадрах Александра и Олег не стеснялись показать теплые романтические чувства, которые есть между ними. Влюбленные нежно улыбались, обнимали друг друга.
"Любовь", – трогательно написала под фото Белобров.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
В комментариях поклонники засыпают звездную пару комплиментами.
- "Сильной и страстной любви вам! Очень подходите! Такие красивые!"
- "Какие вы прекрасны вместе! Просто невероятны!"
- "Хорошие котики!"
- "Они точно созданы друг для друга!"
- "Какие зайчики!"