Сейчас артистка живет в счастливом браке с ведущим и шоуменом Сергеем Середой. Однако их отношения не всегда были такими, как сейчас. MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) призналась, что раньше они пережили сложный период и чуть не развелись.

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MamaRika о кризисе в отношениях

В инстаграм-страница певица часто отвечает на вопросы подписчиков. Личной историей поделилась именно там. Анастасия рассказала, что на третьем году отношений она и Сергей переживали кризис. Тогда были на грани разрыва.

Да, по классике нас "переколбасило" где-то на третьем году отношений. Были на грани разрыва. Но любовь побеждает эгоизм и эмоции. Не стоит привязываться к этим кризисам. Должно быть уважение друг к другу, диалог и анализ ситуаций здесь и сейчас,

– подчеркнула MamaRika.



MamaRika о кризисе в отношениях / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Мы пообщались с артисткой, когда она находилась на благотворительных гастролях в Польше. Тогда за границу вместе с ней уехали муж и маленький сын Давид. Артистка рассказывала, что она и Сергей – команда. Они вместе работают для того, чтобы собрать средства для помощи Украине. Помогают друг другу с сыном. Полную версию разговора смотрите ниже.

Интервью с MamaRika: смотрите видео онлайн