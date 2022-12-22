Певица Оксана Муха говорит, что пришла поздравить Папу Римского с недавним днем рождения. Она выполнила ему давнюю лемковскую коляду "Був Святий вечір" и вручила рождественского дидуха из украинского зерна.

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Оксана Муха встретилась с Папой Римским

Мы подарили Папе рождественского дидуха с соломенными ангеликами – с месседжем, что украинцы на своей украинской земле стремятся выращивать пшеницу, а для этого наша земля должна быть освобождена от врага,

– прокомментировала Оксана Муха.

По ее словам, Папа Римский и сам оговорился о войне во время аудиенции, вспомнив печальных украинских детей и поляков, приютивших беженцев.

"Во время аудиенции Папа Франциск вспомнил об украинских детях, страдающих и переставших радоваться во время войны, потому что в "их глазах страдания", боль, а также поблагодарил поляков, которые открыли свои двери украинцам-соседям и приютили их от войны", – написала артистка.

Напомним, Папа Римский якобы со слезами молится за мир в Украине, призывает к более "скромному" Рождеству, чтобы сэкономленные деньги передать нашему народу, но в то же время отмечается скандальными заявлениями: