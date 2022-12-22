Певица Оксана Муха говорит, что пришла поздравить Папу Римского с недавним днем рождения. Она выполнила ему давнюю лемковскую коляду "Був Святий вечір" и вручила рождественского дидуха из украинского зерна.
Не упустите О свете, мраке и потерянных человеческих судьбах: вышел трейлер исторической драмы "Щедрик"
Оксана Муха встретилась с Папой Римским
Мы подарили Папе рождественского дидуха с соломенными ангеликами – с месседжем, что украинцы на своей украинской земле стремятся выращивать пшеницу, а для этого наша земля должна быть освобождена от врага,
– прокомментировала Оксана Муха.
По ее словам, Папа Римский и сам оговорился о войне во время аудиенции, вспомнив печальных украинских детей и поляков, приютивших беженцев.
"Во время аудиенции Папа Франциск вспомнил об украинских детях, страдающих и переставших радоваться во время войны, потому что в "их глазах страдания", боль, а также поблагодарил поляков, которые открыли свои двери украинцам-соседям и приютили их от войны", – написала артистка.
Напомним, Папа Римский якобы со слезами молится за мир в Украине, призывает к более "скромному" Рождеству, чтобы сэкономленные деньги передать нашему народу, но в то же время отмечается скандальными заявлениями:
- в ноябре он назвал оккупантов "великим народом" и восхитился "русским гуманизмом". Более того, он читает Достоевского, потому что тот "вдохновляет думать о христианстве";
- в октябре Папа Франциск просил Зеленского согласиться на переговоры с Путиным. Он все еще надеется, что "с любви к собственному народу" тот остановит войну;
- в августе понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину, которую якобы убили в России, "невинной жертвой". Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что "украинское сердце разрывается от слов Папы".