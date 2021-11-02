Оксана Муха показала, как поднималась на Тростян: фото без макияжа и с цветами
Источник:инстаграм Оксаны Мухи
Из-за ужесточения карантинных ограничений победительница "Голоса страны" Оксана Муха отложила гастроли. Сейчас певица как можно больше времени проводит с родными во Львове. На выходных она поднялась на гору Тростян. Как это было, смотрите дальше.
Экс-подопечная Дана Балана на "Голосе страны-9" живет на два города – в Киеве и Львове. После концертного тура она переводит дух на Западной Украине. 40-летняя Оксана Муха проводит время с сыном, родителями и путешествует по Львовщине.
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С большой компанией родных и друзей певица поехала в горы. Похоже, они остановились недалеко от курорта Славское и отправились изучать Сколевские Бескиды.
Так, Оксана Муха покорила гору Тростян, высота которой составляет 1 232 метра. Для активного отдыха она выбрала практичное черное пальто и теплое худи. Более того, на фото с уикенда звезда изображена без макияжа и в очках.
Даже в холодный осенний день победительница "Голоса страны-9" отыскала в горах цветы, с которыми устроила целую фотосессию. Больше всего ее впечатлило растение иван-чай, которое покрыло Тростян "пушистыми перышками".
Оксана Муха поднимается на Тростян / Фото из инстаграма победительницы "Голоса страны"
Оксана Муха поднимается на Тростян / Фото из инстаграма победительницы "Голоса страны"
Друзья Оксаны Мухи на горе Тростян / Фото из инстаграма победительницы "Голоса страны"
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Напомним, несколько недель назад Оксана Муха рассказала, что не живет в квартире в Киеве, которую выиграла на "Голосе страны". У нее не доходят руки до ремонта в пентхаусе, потому что в столице она не задерживается. В перерывах между концертами певица возвращается в родной Львов, где ее ждут сын Даниил и родители.