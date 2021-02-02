Жена кума Путина и украинского политика Виктора Медведчука – Оксана Марченко публично высказалась относительно закона о государственном языке. Она отметила, что украинский и русский – два равносильных, фантастических языка, между которыми нельзя выбирать.

Источник: инстаграм Оксаны Марченко

Телеведущая Оксана Марченко на личной странице в инстаграме опубликовала ролик, который уже создал ажиотаж в сети и активные обсуждения. В видео жена Медведчука прочитала стихотворение "Зимняя ночь", автором которого является российский поэт Борис Пастернак. Это литературное произведение Оксана произнесла на двух языках – украинском и русском.

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Мнение Оксаны Марченко касаемо закона о государственном языке

Телеведущая отметила, что это ее любимое стихотворение и, по ее мнению, оно фантастическое в обоих вариантах. Она произнесла произведение на двух языках, а затем выразила свое мнение относительно закона о государственном языке, который действует с 16 июля 2019 года, а некоторые нормы вступили в силу в январе 2021 года.

Дураки! Как можно выбирать между этими двумя, равносильными, фантастическими произведениями и языками, на которых они написаны, переведены, созданы? Мы же больше люди, когда знаем больше языков,

– заявила Марченко.

В своей инстаграм-заметке жена Медведчука привела пример Швейцарии, где в разных частях страны разговаривают на разных языках, но несмотря на это держатся вместе. По словам Оксаны, там не борются за первенство какой-то части народа, истории или языка.

"Швейцария родилась на стыке двух крупных европейских культурных групп (романской и германской), которые не всегда жили мирно и не всегда понимали друг друга. Однако швейцарцы выбрали для себя мир и стабильность. Конституция Швейцарской Конфедерации в статье 4 закрепляет 4 государственных языка. Это означает , что политика с одинаковым уважением относится ко всем языкам, учитывает мнение меньшинства и позволяет решать многие вопросы на местах, а не из федерального центра", – написала в публикации Оксана Марченко.

Как разумно, как уважительно ко всем людям, как демократически! А мы куда движемся? Что выбираем?

– отметила жена политика.

Реакция сети на высказывания Оксаны Марченко

В комментариях под этой публикацией подписчики телеведущей выражают свою поддержку. Они отмечают, что безразлично, кто на каком языке говорит, нельзя ограничивать чьи-то права.

Для меня неважно, кто на каком языке разговаривает.

Я полностью согласен с вами. Нельзя ограничивать права людей.

Спасибо за хорошее настроение и осмысленную позицию!

Швейцария – молодец. Из нее нужно брать пример.

Полностью с вами согласен. Еще великий Гете писал: "Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек".

Сейчас в комментариях можно прочитать только приятные слова в адрес Оксаны Марченко, поклонники поддерживают ее и полностью согласны с ее мнением.