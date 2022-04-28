Оксана Билозир угрожает Оле Поляковой и Тони Матвиенко судами: Осадчая заступилась за артисток

Певица Оксана Билозир обвинила коллег Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав. Якобы артистки "нагло перепевают ее песни".

Билозир утверждает, что Полякова перепела "Мелодію" Скорика, известную как "Свіча", которую артистка посвятила памяти жертв Голодомора. Ольга Полежака перепела "Кленову баладу", а Тоня Матвиенко песню "Коханий".

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Мне, конечно, приятно, что многим из вас нравятся песни, которые я исполняю, но чтобы уже так нагло их перепевать без учета авторского права, интеллектуальных прав, прожитых мною моей жизни в моих песнях. Неужели не хватает творческой фантазии и креативного мышления? Напоминаю, что война война, а законы в Украине работают! Хотите получать "письма счастья"?

– эмоционально написала Билозир.

Реакция сети

Подписчики Билозир отмечают, что она также не имеет авторских прав на "Мелодію" Скорика. Также они советуют быть ей более сдержанной. Есть и те, кто поддерживает исполнительницу.

"Не люблю Полякову вообще, но авторские права на саму "Мелодію" принадлежат не вам, насколько мне известно. Разрешение исполнять песню – это не владение авторскими правами на композицию".

"Поддерживаю, Оксана Владимировна! Утащить песню легче, чем написать, еще и выдать ее за свою. Есть и такое! Только у нас забывают или вообще не знают, что духовное рейдерство – тоже преступление!"

"Полностью поддерживаю, госпожа Оксана".

За Полякову, Матвиенко и Полежаку вступилась телеведущая Катя Осадчая. Она опубликовала сообщение на личной странице в инстаграмме, отметив, что Билозир стоило бы все выяснить с коллегами лично, а не выносить ссору на публику.

Ну что ж за дикость… Можно написать лично певицам свое недовольство, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение. Зачем публично устраивать срач?

– спросила Осадчая.

Ведущая обратилась к Оксане Билозир и отметила, что во время войны нехорошо устраивать такие скандалы. Сейчас каждый украинец делает что может: "Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозиться судом. Мы бы все были рады услышать ваше исполнение песен на благотворительных концертах. Оксана, отвечаю в публичном поле, поскольку вы начали это именно так".

Реакция сети на сообщение Осадчей

В комментариях под публикацией Осадчей большинство подписчиков поддержали ее ответ. Они отмечают, что во время войны Билозир следует помогать армии, а не начинать публичные ссоры.