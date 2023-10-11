Кроме того, исполнительница выступала с разными популярными украинскими певцами и даже выпустила с ними дуэты. Больше о совместных треках Нины Матвиенко с группой "Вопли Видоплясова", Святославом Вакарчуком, Монатиком и другими – читайте в материале 24 Канала.

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"Вопли Видоплясова", "Божичи" и Нина Матвиенко

Музыканты дали новое дыхание календарно-обрядовой песне "Купалочка". Благодаря новой аранжировке в композиции есть "органическое сочетание инди-рока 70-х, драйва ВВ и наследия мистических нот украинского народного мелоса". Как отмечали музыканты группы "Вопли Видоплясова", они сделали "кайфофую и жизнеутверждающую композицию".

"Вопли Видоплясова" & Божичи feat Нина Матвиенко – "Купалочка": смотрите видео онлайн

ROXOLANA и Нина Матвиенко

В 2021 году Нина Матвиенко и ROXOLANA выпустили общий хип-хоп трек, вдохновленный стихотворением Ивана Франко "Глаза твои, как море". Известно, что сначала народная артистка отказалась от сотрудничества, однако певицам удалось записать дуэтную песню "Франко".

ROXOLANA feat Нина Матвиенко – "Франко": смотрите видео онлайн

Монатик и Нина Матвиенко

Монатик и Нина Матвиенко вместе спели трек "В этот день". Такая коллаборация была неожиданностью для слушателей, но очень им понравилась.

Что интересно, впервые певица исполнила композицию в нестандартном образе: в фиолетовом платье с белым корсетом и розовыми волосами.

Монатик и Нина Матвиенко – "В этот день": смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук и Нина Матвиенко

У знаменитого лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука также есть общая песня с легендарной Ниной Матвиенко. Артисты более 10 лет назад исполнили трек "Мальвы".

Святослав Вакарчук и Нина Матвиенко – "Мальвы": смотрите видео онлайн

ТНМК и Нина Матвиенко

В 2021 году ТНМК вместе с Ниной Матвиенко выпустил песню "Мила/Вий'2000". В композиции артисты в шутливой форме обращаются к нечистой силе.

Юлиана Прадо и Нет на Матвиенко

Еще в 2016 году украинская певица Юлиана Прадо и народная артистка Нина Матвиенко перепела народную колыбельную "Люли". Нежную композицию исполнительницы представили накануне Дня защиты детей.

Юлиана Прадо и Нина Матвиенко – "Люли": смотрите видео онлайн

CEPASA с Ниной и Тоней Матвиенко

Исполнитель CEPASA ранее представил альбом, который посвятил борьбе украинского народа за свободу. Певец всего выпустил 9 треков. Так, песня Etnodim, которая тоже вошла в альбом, была записана с Ниной Матвиенко и ее дочерью Тоней.

CEPASA feat Нина и Тоня Матвиенко – Etnodim: смотрите видео онлайн

"Флайза", Нина Матвиенко и Rockoko

Коллектив "Флайза", Нина Матвиенко и симфо-рок группа Rockoko в 2022 году выпустили совместный трек "Ой, род наш красный". Премьера песни прошла 24 августа. Как рассказывал Андрей Тимчук, лидер группы "Флайза", музыканты "прыгали к потолку", когда узнали, что Нина Матвиенко дала согласие использовать фрагмент ее песни.

Мы решили дать новое современное дыхание песне 1988 года, сделав новую аранжировку, добавив струнных партий от наших друзей из Львова – симфо-рок группы Rockoko, и присоединив к народным текстам новые куплеты, написанные Тимой (участник группы "Флайза" – 24 Канал). В результате мы получили какую-то нереальную смесь стилей: хип-хопа, рока, фолька и симфонической музыки,

– поделились музыканты.

"Флайза", Нина Матвиенко и Rockoko – "Ой, род наш красный": смотрите видео онлайн

Дмитрий Андриец и Нина Матвиенко

Заслуженный артист Украины Дмитрий Андриец и Нина Матвиенко не раз вместе исполняли песню "Когда в твоей руке моя рука". Совместное пение композиции артистами пришлось по душе многим фанам.

Дмитрий Андриец и Нина Матвиенко – "Когда в твоей руке моя рука": смотрите видео онлайн