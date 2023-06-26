Просит о встрече, – Злату Огневич снова преследует надоедливый поклонник

Украинская певица Злата Огневич поделилась историей о преследователе. Незнакомец навязчиво пытается встретиться со знаменитостью.

Артистка сейчас не в Украине, однако преследователь все равно приходит к ее дому с цветами. Об этом певице сообщила консьержка из ее дома.

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По словам исполнительницы, мужчина не агрессивный, поэтому она надеется, что можно будет с ним спокойно поговорить и убедить его не заниматься подобным. Кроме того, певица отметила, что ранее уже пересекалась с этим преследователем возле собственного дома.

Появился новый преследователь. Он навязчиво приходит в мой дом, просит о встрече, приносит цветы. Об этом мне сообщила консьержка из моего дома,

– заявила артистка.



Злата Огневич рассказала об очередном преследователе / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

Исполнительница добавила, что хочет разрешить эту ситуацию как можно скорее, потому что ей неприятно.

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