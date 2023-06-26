Просит о встрече, – Злату Огневич снова преследует надоедливый поклонник
Источник:Злата Огневич
Украинская певица Злата Огневич поделилась историей о преследователе. Незнакомец навязчиво пытается встретиться со знаменитостью.
Артистка сейчас не в Украине, однако преследователь все равно приходит к ее дому с цветами. Об этом певице сообщила консьержка из ее дома.
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Назойливый поклонник Златы Огневич
По словам исполнительницы, мужчина не агрессивный, поэтому она надеется, что можно будет с ним спокойно поговорить и убедить его не заниматься подобным. Кроме того, певица отметила, что ранее уже пересекалась с этим преследователем возле собственного дома.
Появился новый преследователь. Он навязчиво приходит в мой дом, просит о встрече, приносит цветы. Об этом мне сообщила консьержка из моего дома,
– заявила артистка.
Злата Огневич рассказала об очередном преследователе / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
Исполнительница добавила, что хочет разрешить эту ситуацию как можно скорее, потому что ей неприятно.
Ранее Злату Огневич уже преследовали
- В феврале 2019 певица возвращалась с концерта домой, однако возле ее дома в Киеве на нее напал неизвестный мужчина. Незнакомец угрожал Злате "не отстать от нее никогда в жизни". К счастью, исполнительницу спас водитель, находившийся неподалеку от места нападения.
- Кроме этого, недавно артистка также рассказывала о неадекватном мужчине, который надоедал ей в соцсетях и даже приходил в жилой комплекс, в котором проживала певица. Более того, мужчина нецензурно высказывался, оскорбляя певицу и угрожал "завалить" Злату Огневич или ее отца. Это все длилось около трех лет и, несмотря на то, что исполнительница написала заявление в полицию, угрозы не прекращались. Правоохранительные органы начали рассматривать дело против злоумышленника, которого зовут Вадим Лебедь, однако из-за широкомасштабной войны в Украине пока все затянулось.