Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой на концерте Иво Бобула: романтические фото
На концерте украинского исполнителя Иво Бобула прошел романтический момент. Офицер Национальной гвардии сделал предложение любимой.
На днях в Черновцах прошел концерт известного эстрадного артиста Иво Бобула. Во время выступления нацгвардеец сделал предложение девушке.
Читайте также Камалия впервые за 8 месяцев привезла в Украину дочерей: в каком городе звездная семья
На концерте Иво Бобула нацгвардеец сделал предложение
Офицер Национальной гвардии Украины Георгий рассказал, что подготовился к признанию заранее. Он договорился с собратьями и организаторами концерта.
К этому все самое шло и момент для признания подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил или сейчас, или никогда. Под песни о любви просто идеальный случай сделать предложение Елене,
– поделился мужчина.
Иво Бобул пригласил Елену на сцену, а Георгий вышел к ней и стал на одно колено. Под бурные аплодисменты зала девушка ответила заветное "Да".
Как нацгвардеец признался любимой / Фото из фейсбука Нацгвардии
Каково было признание на концерте Тины Кароль
Заметим, это уже не первое признание на концертах. В сентябре Тина Кароль сыграла сольник в метро, где исполнила украиноязычные хиты.
Во время выступления обручилась пара офицеров Национальной гвардии, познакомившихся во время войны. Муж протянул любимому обручальное кольцо, а она ответила согласием. "Я счастлива, что мы сегодня создаем украинскую настоящую семью. Военную семью", – сказала девушка.