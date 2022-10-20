Офицер Нацгвардии сделал предложение любимой на концерте Иво Бобула: романтические фото

На концерте украинского исполнителя Иво Бобула прошел романтический момент. Офицер Национальной гвардии сделал предложение любимой.

На днях в Черновцах прошел концерт известного эстрадного артиста Иво Бобула. Во время выступления нацгвардеец сделал предложение девушке.

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На концерте Иво Бобула нацгвардеец сделал предложение

Офицер Национальной гвардии Украины Георгий рассказал, что подготовился к признанию заранее. Он договорился с собратьями и организаторами концерта.

К этому все самое шло и момент для признания подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил или сейчас, или никогда. Под песни о любви просто идеальный случай сделать предложение Елене,

– поделился мужчина.

Иво Бобул пригласил Елену на сцену, а Георгий вышел к ней и стал на одно колено. Под бурные аплодисменты зала девушка ответила заветное "Да".

Как нацгвардеец признался любимой / Фото из фейсбука Нацгвардии

Каково было признание на концерте Тины Кароль

Заметим, это уже не первое признание на концертах. В сентябре Тина Кароль сыграла сольник в метро, где исполнила украиноязычные хиты.

Во время выступления обручилась пара офицеров Национальной гвардии, познакомившихся во время войны. Муж протянул любимому обручальное кольцо, а она ответила согласием. "Я счастлива, что мы сегодня создаем украинскую настоящую семью. Военную семью", – сказала девушка.