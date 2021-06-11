В одинаковых купальниках: Джиджи Хадид очаровала новыми фото дочери на отдыхе

11 июня 2021 , 19:25
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Источник:

инстаграм Джиджи Хадид

Знаменитая американская модель Джиджи Хадид поделилась трогательными фото с дочкой. Сейчас звездная мама и ее дочь Хаи находятся на отдыхе.

Известная американская модель Джиджи Хадид проводит летние каникулы в Пенсильвании, на семейной ферме матери Йоланды. Вместе с ней находится и 8-месячная дочь Хаи.

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Новые фото Джиджи Хадид с дочкой

Вместе с дочкой Джиджи Хадид наслаждается отдыхом: они нежатся на солнце, купаются в бассейне и дышат свежим воздухом. На днях знаменитость опубликовала новые фото с крохой и показала их отпуск.

Модель выбрала для себя и дочери одинаковые купальники – зеленые с принтом. У девочки наряд также был украшен рюшами. Сейчас звездные мамочки часто выбирают похожую одежду для себя и своих детей. Раньше так сделала модель Эмили Ратаковски.

Джиджи Хадид показала, как обнимает маленькую Хаи и поделилась ее фото, где дочь сидит на пледе. И звезда не показывает лицо крохи, поэтому фотографирует ее со спины.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Несмотря на то, что поклонники не могут увидеть лицо дочери Джиджи Хадид, они все равно восхищаются ее фото в комментариях:

  • "Какие милые";
  • "Просто волшебные";
  • "Она так подросла";
  • "Прекрасные";
  • "Зейну очень повезло";
  • "Она растет слишком быстро".
Автор: Марія Касій