В одинаковых купальниках: Джиджи Хадид очаровала новыми фото дочери на отдыхе

Знаменитая американская модель Джиджи Хадид поделилась трогательными фото с дочкой. Сейчас звездная мама и ее дочь Хаи находятся на отдыхе.
Известная американская модель Джиджи Хадид проводит летние каникулы в Пенсильвании, на семейной ферме матери Йоланды. Вместе с ней находится и 8-месячная дочь Хаи.
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Новые фото Джиджи Хадид с дочкой
Вместе с дочкой Джиджи Хадид наслаждается отдыхом: они нежатся на солнце, купаются в бассейне и дышат свежим воздухом. На днях знаменитость опубликовала новые фото с крохой и показала их отпуск.
Модель выбрала для себя и дочери одинаковые купальники – зеленые с принтом. У девочки наряд также был украшен рюшами. Сейчас звездные мамочки часто выбирают похожую одежду для себя и своих детей. Раньше так сделала модель Эмили Ратаковски.
Джиджи Хадид показала, как обнимает маленькую Хаи и поделилась ее фото, где дочь сидит на пледе. И звезда не показывает лицо крохи, поэтому фотографирует ее со спины.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Несмотря на то, что поклонники не могут увидеть лицо дочери Джиджи Хадид, они все равно восхищаются ее фото в комментариях:
- "Какие милые";
- "Просто волшебные";
- "Она так подросла";
- "Прекрасные";
- "Зейну очень повезло";
- "Она растет слишком быстро".