Очень сложный период, – Ольга Харлан о ревности бойфренда-итальянца к Дмитрию Дикусару

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан рассказала, что ее любимый тяжело справлялся с чувством ревности. Он не устраивал сцен, но делал девушке замечания по пустякам.

Спортсменка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар на шоу "Танцы со звездами" дошли до суперфинала, хотя и не одержали желанную победу. На протяжении всего времени бойфренд фехтовальщицы заметно ревновал ее к танцовщику.

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Ольга Харлан о ревности бойфренда

Суперфиналистка танцевального проекта призналась, что Луиджи Самеле тяжело переносил партнерские выступления любимой.

Для него этот период танцев тоже очень сложный. Очень сложный. Потому что он меня не видит. Он видит, как я трусь о красивого мужчину. Он смотрит на меня в откровенных костюмах. Ему тоже это сложно, я его тоже понимаю и всячески стараюсь как-то сгладить это все,

– призналась спортсменка.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма Харлан

Ольга Харлан призналась, что бойфренд не устраивал ей сцену ревности. Однако это чувство у него проявлялось по-другому.

"Вот ты мне не написала смс", "поздно написала", "забыла". Нервничал он, у него был триггер. То есть, он замечал такие вот мелкие детали, что я написала через полтора часа, а не через час, как обещала», – поделилась звезда.