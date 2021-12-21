43-летний певец и актер Сергей Бабкин не скрывает семью от публики. Жена Снежана поддерживает его на всех светских мероприятиях, а дети часто появляются в инстаграм-профиле. В то время как отца артист показал чуть ли не впервые.
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С отцом Сергей Бабкин сфотографировался в день его рождения. Они позировали в домашней атмосфере – мужчина в фиолетовом джемпере, а его знаменитый сын в черной рубашке и с елкой в руках.
Мой Николай. Мой отец! С днем рождения тебя, дорогой,
– подписал Сергей Бабкин.
Сергей Бабкин с отцом / Фото из инстаграма артиста
Реакция сети на фото Сергея Бабкина с отцом
Сеть умилило редкое фото Сергея с отцом. Хотя тот не рассекретил возраст именинника, пользователи инстаграма засыпали его комплиментами за молодой вид. Более того, десятки фанов заметили поразительное сходство Сергея Бабкина с папой:
- "С днем рождения папы, хорошо смотрится. И вы очень похожи";
- "Очень похожи Вы с отцом";
- "Вы очень похожи";
- "Вы очень похожи. Здоровье вашему отцу";
- "Копия отца".