Пока в Украине и во всем мире сериал "Игра в кальмара" приобретает невероятную популярность, в сети появляются разнообразные мемы, ролики с отсылками к сюжету сериала и попытки повторить его атмосферу или даже образы героев. Один из пользователей интернета заметил сходство между украинским певцом Сергеем Бабкиным и актером Ли Джон-джэ.

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Сергей Бабкин похож на актера из "Игры в кальмара"

Недавно подписчик украинского музыканта Сергея Бабкина сравнил его со звездой южнокорейской ленты. Артист заметил сходство и сделал фотоколлажи, где разместил свой снимок и снимок актера Ли Джон-джэ.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-джэ, кстати,

– поделился Бабкин.



Сергей Бабкин и Ли Джон-джэ / Фото из инстаграма Сергея Бабкина



Сергей Бабкин и Ли Джон-джэ / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Реакция сети

Поклонники удивлены сходством певца с корейским актером. Об этом они активно пишут в комментариях:

"Класс";

"Что-то похожее точно есть";

"Легендарный корейский актер Сер Баб Кин";

"А я смотрел сериал и думал, кого-то он мне напоминает";

"Ого. Очень похожи";

"Он еще и двигается, как ты";

"Копия";

"Да-да, похож. Такой же добряк";

"Заметила, как только смотрела. Особенно, когда он перекрасился в красный, как вы когда-то".

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