Очень обидно, – Сергей Танчинец поделился эмоциями после вылета из шоу "Маска"

В 4 выпуске гипершоу "Маска" звездные детективы разоблачили Сергея Танчинеца, который прятался за маской Совенка. За кулисами лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ признался, что ни жена, ни дети не знали о его участии в проекте. Поэтому ему очень обидно уходить из шоу так рано.

39-летний Сергей Танчинец признался, что не сам выбирал маску совенка, однако она понравилась ему еще на стадии эскиза. По его словам, "в дупле было комфортно и очень тепло", однако он не видел ни сцену, ни зрителей.

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Лидеру БЕZ ОБМЕЖЕНЬ легко удавалось звучать подобно оригиналам – как Олег Скрипка и Виктор Бронюк из группы ТИК. Затем он обводил вокруг пальцев не только звездных детективов, но и свою семью, которая ничего не знала о его участии в "Маске".

"Жене немного намекнул, но точной информации не было. Ни название проекта, ни образ не раскрывал никому", – рассказал артист.

Я очень хотел спеть песню Виктора Павлика "Ти подобаєшся мені". И мы уже готовили песню "Василино"... Поэтому скажу честно – очень обидно покидать шоу. Но что случилось, то случилось. Будем двигаться дальше,

– заявил Сергей Танчинец.



Сергей Танчинец в костюме Совенка / Фото пресс-службы



Сергей Танчинец в костюме Совенка / Фото пресс-службы

Реакция сети

, в отличие от Сергея Танчинеца, Лилия Ребрик проговорилась об участии в шоу "Маска" . Ее муж Андрей Дикий знал, что звездная жена скрывается за образом феи, тогда как дочерей Диану и Полину шокировало ее разоблачение.

Большинство фолловеров лидера БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и подумать не могли, что за маской Совенка скрывается их кумир. В комментариях они записали его комплиментами за невероятную смену голоса: