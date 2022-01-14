Обвинение в педофилии и потеря патронажей: все о сексе-скандале с принцем Эндрю

Сын Елизаветы II – принц Эндрю в который раз находится в центре внимания. Скандальный королевский наследник стал объектом обсуждения публики. Все, что известно о секс-скандале с принцем – узнайте дальше.

Имя младшего сына королевы Елизаветы II уже несколько лет появляется в скандальных новостях. В чем обвиняют принца и какие последствия этого – узнайте дальше.

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Дружба с Джеффри Эпштейном

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в секс-торговле людьми. Это произошло в Нью-Йорке, когда Эпштейн уже был осужден по делу о привлечении несовершеннолетних к проституции. Также СМИ сообщали, что принц бывал в гостях у финансиста.

В 2015 году имя принца появилось в судебных документах против Эпштейна. Принц Эндрю заявлял, что сожалеет о дружбе с финансистом. В августе 2019 года Эпштейн в тюрьме покончил жизнь самоубийством.

Обвинения от Вирджинии Джуффре

Американка предъявила обвинение против принца Эндрю. Вирджиния заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой сексуальных домогательств и жестокого обращения со стороны Джеффри Эпштейна. Она якобы оказывала сексуальные услуги его влиятельным друзьям, среди которых был и принц Эндрю. По словам женщины, интим между ними произошел в 2001 году.

Вирджиния находилась в рабстве у Эпштейна около 16 лет. На судебном заседании она даже показала фотографию, на которой изображена с представителем монаршей семьи. Однако герцог Йоркский заявил, что не помнит, где и когда сфотографировался с ней, а также предположил, что фото может быть фейковым, поскольку его подлинность не могут доказать.

Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото Mirror

Вирджиния подала иск против принца Эндрю, в котором утверждала, что он трижды издевался над ней в несовершеннолетнем возрасте. В октябре 2021 года лондонская полиция закрыла это дело, подчеркнув, что в нем должны разбираться американские власти.

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Реакция принца Эндрю на обвинение

Герцог Йоркский отрицает все обвинения, звучащие в его адрес. Он утверждал, что не помнит Вирджинии Джуффре. Однако слова женщины и дружба с финансистом оставили след на его репутации.

Сын Ее Величества убеждал, что за время общения с Эпштейном никогда не замечал за ним педофильных наклонностей. В 2019 году Эндрю пришлось отказаться от исполнения королевских обязанностей.

Свидание в Букингемском дворце

Казалось бы, репутацию мужчины уже ничто не сможет испортить, но в марте 2020 года в печати появилась новая информация о личной жизни Эндрю. В 2000-х годах у принца были романтические отношения с моделью Каприс Буре, которая была на 12 лет моложе его.

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Они познакомились на официальном обеде в Великобритании. За время романа, который длился несколько месяцев, возлюбленная принца успела побывать на двух тайных свиданиях, состоявшихся в стенах Букингемского дворца. Капри даже сидела на государственном троне королевы и получила в подарок чашу, которая ей очень понравилась.

Королева забрала у сына патронажи

В январе 2022 года королева Елизавета II приняла важное решение. На официальной странице королевской семьи в инстаграме она объявила о лишении своего сына воинских званий и патронажей. Также теперь по судебному делу он будет отвечать как частное лицо, а не как член королевской семьи. Ранее петицию с просьбой к королеве принять такое решение подписали 150 ветеранов Великобритании.

Королева лишила принца Эндрю патронажей / Фото из инстаграма королевской семьи

Предстанет ли принц Эндрю перед судом?

Полиция Лондона закрыла дело против принца Эндрю, однако в Нью-Йорке ходатайство адвокатов герцога о прекращении рассмотрения иска Вирджинии Джуффре было отклонено. До 14 июля сын Ее Величества должен дать показания под присягой. Если дело не удастся урегулировать, он может предстать перед судом с сентября по декабрь 2022 года.