28 мая украинцы праздновали День Киева, но оккупанты пытались испортить событие ночными атаками 28 и 29 мая.
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Даша Астафьева показала, как ночевала в коридоре
Певица и волонтер Даша Астафьева поздравила с Днем Киева майскими фотографиями, которые сделала в столице. Среди них – фото, сделанные звездой во время воздушной тревоги.
Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Даша показала, как пересиживала атаку в коридоре. Там для удобства она поставила подушку и укрылась пледом. Рядом была ее собака.
Я желаю ада каждой парашской роже, и всем, кто до сих пор не понял, что они – самое большое мировое зло, и не надо их здесь! Пока вы слушаете, общаетесь, позволяете им быть среди нас, жизнь будет одним страшным днем,
– эмоционально высказалась Астафьева в инстаграм-сториз.
Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Ночная атака Киева дронами 28 мая была эмоциональной и тревожной и для других украинских звезд.
- Светлана Тараброва призналась, что прикрывала ребенка своим телом из-за страха.
- Владимир Дантес впервые переживал атаку и взрывы вместе с Дашей Кацуриной и ее маленьким сыном.
- Григорий Решетник с женой и сыновьями провели бессонную ночь в укрытии.
- Сын Анны Саливанчук слушал взрывы, находясь в больнице вместе с бабушкой.