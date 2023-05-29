28 мая украинцы праздновали День Киева, но оккупанты пытались испортить событие ночными атаками 28 и 29 мая.

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Даша Астафьева показала, как ночевала в коридоре

Певица и волонтер Даша Астафьева поздравила с Днем Киева майскими фотографиями, которые сделала в столице. Среди них – фото, сделанные звездой во время воздушной тревоги.

Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Даша показала, как пересиживала атаку в коридоре. Там для удобства она поставила подушку и укрылась пледом. Рядом была ее собака.

Я желаю ада каждой парашской роже, и всем, кто до сих пор не понял, что они – самое большое мировое зло, и не надо их здесь! Пока вы слушаете, общаетесь, позволяете им быть среди нас, жизнь будет одним страшным днем,

– эмоционально высказалась Астафьева в инстаграм-сториз.



Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Ночная атака Киева дронами 28 мая была эмоциональной и тревожной и для других украинских звезд.