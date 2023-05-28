Это была самая массированная атака дронами с начала полномасштабного вторжения. Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

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24 Канал собрал реакции артистов из-за ракетной атаки на День Киева (ночью 28 мая). Звезды благодарят ПВО за невероятную работу и признаются, что это было очень страшно.

Светлана Тарабарова

Певица поутру поблагодарила ВСУ за то, что ее семья проснулась целой. По ее словам, сегодня было очень сложно.

Как передать состояние, когда ты буквально от страха закрываешь ребенка своим телом? Никак. Злость уже не просыпается даже, она не засыпает… Будем работать еще больше. Держитесь,

– написала Тарабарова.



Светлана Тарабарова отреагировала на атаку Киева / Фото с ее инстаграм-сторис

Владимир Дантес

Певец, похоже, провел эту ночь со своей новой любимой Дашей Кацуриной. Он рассказал, как они ночью с детьми пережили массированную атаку.

Ночь. Даша, Иван (1,9 лет) и я. 4 часа взрывы. Я "оборвался", потому что впервые малые рядом при взрывах... С днем Киева,

– написал артист.

Дантес, кроме того, еще и пошутил о сыне Кацурине. "Иван оборван, потому что может себе позволить такое поведение, спит. Даша, судя по всему, нас будет мыть", - добавил Владимир.



Владимир Дантес отреагировал на атаку Киева / Фото с ее инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Ведущий признался, что поначалу не думал спускаться в укрытие, они с женой просто перенесли сонных детей в коридор.

Но потом решили, что лучше пойти в укрытие – так спокойнее для нас и потише для ребят. Берегите себя, близких и родных. И соблюдайте правила безопасности,

– попросил Решетник.

Шоумен добавил, что этими атаками украинцев не запугать и не сломать, мы уже столько прошли и выдержали, что точно знаем, что победим.

Анна Саливанчук

Актриса рассказала о ночной атаке в посте с поздравлением Киева с Днем города. Звезда рассказала, что тревога продолжалась 5 часов, все были в укрытии и не спали.

Мой младший вместе с бабушкой в больнице слушал взрывы всю ночь, и с капельницей, все время были в укрытии и не спали… А я спала, и ничего не слышала, потому что до этого, не спала уже неделю и была очень устала!

– написала Саливанчук.

Артистка также поздравила киевлян с праздником и попросила всех держаться. "Эти с*ки скоро всего заплатят", – уверена Анна.



Анна Саливанчук отреагировала на атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис

Остальные украинские артисты тоже отреагировали на ночную ракетную атаку 28 мая. В своих соцсетях они опубликовали собеседование с благодарностью ПВО и говорят, что так Россия "приветствовала" Киев с Днем города.

Как украинские артисты реагируют на ночную атаку / Фото с инстаграм-сторис

Массированная атака дронами 28 мая: что известно