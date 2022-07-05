Евгений Хмара показал уничтоженный рояль, на котором играл Элтон Джон: видео из Ирпеня

Украинский пианист Евгений Хмара показал уничтоженный рояль, на котором играл Элтон Джон. Он опубликовал видео, сделанное в Ирпене.

Известный украинский пианист Евгений Хмара продолжает давать благотворительные концерты в Украине и за границей. На днях он приехал в Ирпень, где увидел уничтоженный рояль.

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Евгений Хмара показал уничтоженный рояль

Пианист рассказал, что на этом инструменте он отыграл почти все свои шоу. К тому же, на этом рояле играли Элтон Джон и Кейко Мацуи в Киеве.

Уничтожен рояль Yamaha, на котором я отыграл почти все свои шоу. Рояль на котором играли Elton John и Keiko Matsui и многие другие артисты. Благодарю раZZZия,

– поделился Евгений Хмара.

Евгений Хмара показал уничтоженный рояль: смотрите видео

, недавно Евгений Хмара пострадал из-за ограбления. Он ехал в поезде в Чехии, где в купе не закрывалась дверь. У музыканта забрали все оборудование , с которым он ездит на концерты. В результате Хмара потерял инструменты на около 8 тысяч евро.

В комментариях фаны сочувствуют музыканту: