Известный украинский пианист Евгений Хмара продолжает давать благотворительные концерты в Украине и за границей. На днях он приехал в Ирпень, где увидел уничтоженный рояль.
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Евгений Хмара показал уничтоженный рояль
Пианист рассказал, что на этом инструменте он отыграл почти все свои шоу. К тому же, на этом рояле играли Элтон Джон и Кейко Мацуи в Киеве.
Уничтожен рояль Yamaha, на котором я отыграл почти все свои шоу. Рояль на котором играли Elton John и Keiko Matsui и многие другие артисты. Благодарю раZZZия,
– поделился Евгений Хмара.
Евгений Хмара показал уничтоженный рояль: смотрите видео
В комментариях фаны сочувствуют музыканту:
- "Это ужасно";
- "Боже. Как больно на это смотреть, конец";
- "Ужасно, верим в мирное будущее, Украина победит";
- "У русских не осталось ничего святого! Одно желание, чтобы они были затерты с лица земли";
- "Рояль невероятно жаль, но главное, что вы живы".