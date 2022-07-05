Відомий український піаніст Євген Хмара продовжує давати благодійні концерти в Україні та за кордоном. Днями він приїхав до Ірпеня, в якому побачив знищений рояль.
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Євген Хмара показав знищений рояль
Піаніст розповів, що на цьому інструменті він відіграв майже всі свої шоу. До того ж на цьому роялі грали Елтон Джон та Кейко Мацуї в Києві.
Знищений рояль Yamaha, на якому я відіграв майже всі свої шоу. Рояль на якому грали Elton John та Keiko Matsui та багато інших артистів. Дякую раZZZія,
– поділився Євген Хмара.
Євген Хмара показав знищений рояль: дивіться відео
У коментарях фани співчувають музиканту:
- "Це жахливо";
- "Боже. Як боляче на це дивитись, капець";
- "Жахливо, віримо в мирне майбутнє, Україна переможе";
- "У росіян не залишилось нічого святого!Одне бажання, щоб вони були затерті з лиця землі";
- "Рояль неймовірно шкода, але головне, що ви живий".