Сразу вспоминаю Мариуполь, – Андрей Бедняков показал разрушение Харькова

Телеведущий Андрей Бедняков показал разрушение Харькова. Он признался, что Салтовка напоминает ему родной Мариуполь.

Российские захватчики несколько дней подряд беспощадно обстреливают Харьков. Жестокость россиян прокомментировал телеведущий Андрей Бедняков.

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Андрей Бедняков показал улицы Харькова

Телеведущий показал фото разрушенных зданий Харькова. Он рассказал, что каждое здание в городе меньше или больше пострадало.

Харьков… Всегда многолюдно. Молодежь. Студенты. Парки. Смех. Сейчас Харьков пуст.. Харьков не узнать. Огромный город ранен почти повсюду. Северная Салтовка. Каждое (повторяю: каждое!) здание пострадало. Нет ни одного дома, где были бы все уцелевшие окна,

– поделился Андрей Бедняков.



Обстрелы Харькова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

"Когда смотрю на Салтовку, то сразу вспоминаю Мариуполь. Что же было там. Это ужас. Держитесь, харьковчане. Держись, Харьков. Держись, Украина", – добавил ведущий.

, за последнюю неделю из-за российских обстрелов погибли 30 мирных жителей . Однако украинские военные держат оборону и продолжают уничтожать противника.



Обстрелы Харькова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Поклонники комментируют сообщение Андрея Беднякова. В каждом комментарии ощущается боль, но и вера в победу.