Из-за циничного обстрела Херсона: в Киеве отменили впечатляющее световое шоу к Рождеству

В четверг, 23 декабря, в Киеве стартовал световой тур швейцарского художника Герри Хофштеттера. Он приехал в Украину с проектом "Рождественский свет для надежды", чтобы подсветить известные достопримечательности, но из-за российских обстрелов Херсона шоу приостановили.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что 24 декабря в столице не будет подсвечиваться ни один культурный объект, как планировал Герри Хофштеттер. Его световой тур, призванный дать надежду, испортила Россия. Из-за нее утром в Херсоне оборвалось семь жизней, еще 58 человек ранено.

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В Киеве отменили световое шоу из-за обстрела Херсона

Сегодня мы отменяем световой маршрут Герри Хофштеттера. В память о трагических событиях и всех погибших пусть свет сегодня горит в сердце каждого,

– написал Александр Ткаченко.

Фото с телеграмма Ткаченко

Напомним, в первый день шоу "Рождественский свет для надежды" Герри Хофштеттер с командой и собственным электрогенератором подсветил Андреевскую церковь, Национальный музей истории Украины, колокольню Михайловского Златоверхого монастыря, здание Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко и колокольню Софийского собора. Рисунки на них создавали на месте с помощью NFT.

Световое шоу на Андреевской церкви / Фото Дарьи Сидоренко, Общественное