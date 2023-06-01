Дети гибнут из-за взбешенного деда, – Катя Осадча о трагических последствиях обстрела Киева

В День защиты детей оккупанты обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами, есть погибшие. Катя Осадчая отреагировала на трагические последствия.

Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на очередные ракетные обстрелы Киева. Ночью русские террористы атаковали столицу крылатыми и баллистическими ракетами.

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Катя Осадчая о ночных ракетных обстрелах.

Ведущая горько высказалась об ужасных последствиях обстрелов – сегодня погиб малолетний ребенок.

Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из-за одного взбешенного деда. Сегодня в мире отмечают День защиты детей. Ночью от попадания осколков ракеты погиб ребенок 9 лет. Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает,

– заметила Осадчая.

"Страшная статистика – за 16 месяцев полномасштабной войны погиб 484 ребенка. Я не знаю, каких слов подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует. Я не знаю, как выразить свою боль и сожаление, ведь таких слов не существует. Маленькие ангелочки, наверное, этот мир вас не заслужил".



Катя Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Что известно о ночной атаке