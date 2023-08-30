"Выбегали голые и босые": украинские звезды показали, как пережили самую массированную атаку Киева с весны

В ночь с 29 на 30 августа россияне в очередной раз атаковали Украину. Это была одна из самых масштабных атак по городу за последние месяцы. Украинские звезды поделились, как они переживали этот ночной обстрел столицы.

Известно, что украинская ПВО отработала очень хорошо, несмотря на это есть погибшие и пострадавшие из-за падения обломков. Кроме того, были зафиксированы пожары в городе.

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Светлана Тарабарова

Невозможно привыкнуть просыпаться от взрывов,

– отметила певица.

"Это очень быстро заземляет и напоминает, что наш общий враг - это тва*и, которые считают, что ракеты пускать по людям - это ок", - добавила Светлана.



Светлана Тарабарова отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Илона Гвоздева

Хореограф опубликовала видео, как она с родными бежала в укрытие.

"Выбегали голые и босые в укрытие. Чтобы вы обос*ались там в своей Гамляндии",

– эмоционально отметила танцовщица.



Илона Гвоздева отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Александр Волошин

Муж украинской певицы Анны Тринчер, блоггер Александр Волошин, опубликовал инстаграмм-сторис, в которой рассказал, что у них дома были очень громко слышны взрывы. К тому же он поделился, что около них нет укрытия, потому они с женой бегали по квартире и не знали куда спрятаться. В то же время, младший брат мужчины спал в этом же доме и ничего не слышал.



Александр Волошин отреагировал на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграм-сторис

Alyona Alyona

Певица распространила инстаграмм-сторис, в которой рассказала об обстреле столицы. Также она вспомнила и о том, что в России в ту ночь тоже было неспокойно.

"Сегодня, читая новости, было необычное чувство", – отметила реперка.



Alyona Alyona отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Анна Саливанчук

Украинская актриса распространила последствия ночной атаки на Киев. Она отметила: "Такой атаки еще не было с весны".



Анна Саливанчук отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как другие украинские звезды отреагировали на ночную атаку Киева

Смотрите фото / Скриншоты из инстаграмм-сторис:

Что известно о ночной атаке на Киев: коротко