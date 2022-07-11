Там, где и Саша Зарицкая: Василиса Фролова училась в школе в Харькове, разрушенной русскими

На днях солистка группы KAZKA сообщила, что ее школу разрушила российская ракета. Стало известно, что в этом заведении училась и Василиса Фролова.

Еще ночью 10 июля российские оккупанты снова обстреляли Харьков – родной город Александры Зарицкой и Василисы Фроловой. Ракеты попали в школу, где учились нынешние звезды.

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Василиса Фролова училась в разрушенной школе Харькова

Телеведущая Василиса Фролова эмоционально отреагировала на обстрел школы в Харькове.

"Так и не доехала я до последнего звонка в свою школу. Сегодня ночью в 3:15 чертова русня уничтожила своими ракетами одно из лучших учебных заведений города, одно из первых местных лицеев и гимназий, в которую я сознательно перешла в 1993 году, в которую я с такой гордостью ездила на метро каждый день, в которой мы влюблялись и взрослели. Столько воспоминаний…" – поделилась звезда.

Меня переполняет ярость и ненависть к рашистским подонкам. Мой родной город ровняют с землей! Х*й вам, а не ХНР. Теперь должен делать все, чтобы обязательно встретиться с одноклассниками, учителями и всеми друзьями, с кем связано это место,

– добавила она.

Василиса Фролова подчеркнула, что на месте ее школы в будущем должна быть лучшая украинская гимназия, которая обязательно произойдет.

Разрушенная школа в Харькове / Фото из инстаграма Василисы Фроловой

Что известно об обстреле Харькова