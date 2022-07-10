Россияне продолжают беспощадно обстреливать Харьков. 10 июля ночью ракеты попали в жилой дом и школу. В этой школе училась Александра Зарицкая.
Важно Ночью российские ракеты попали в жилой дом и школу в Харькове
Оккупанты разрушили школу, где училась Александра Зарицкая
Солистка группы KAZKA призналась, что теперь российские оккупанты уничтожили ее детство. Она не может поверить в трагедию.
Мое утро началось вот так. Русская стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу в это поверить, но это правда,
– написала Александра Зарицкая.
Звезда рассказала о своих воспоминаниях с детства, связанных со школой в Харькове.
"Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, первый раз спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это все просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу... Харьков, держись. Люблю тебя", – поделилась певица.
Фото и видео с инстаграма Александры Зарицкой:
Лидер группы подытожила словами о том, что сейчас важно не забывать о Харькове, который чуть ли не ежедневно обстреливают.
Последствия разрушения Харькова / Фото 24 канала