Россияне продолжают беспощадно обстреливать Харьков. 10 июля ночью ракеты попали в жилой дом и школу. В этой школе училась Александра Зарицкая.

Важно Ночью российские ракеты попали в жилой дом и школу в Харькове

Оккупанты разрушили школу, где училась Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA призналась, что теперь российские оккупанты уничтожили ее детство. Она не может поверить в трагедию.

Мое утро началось вот так. Русская стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу в это поверить, но это правда,

– написала Александра Зарицкая.

Звезда рассказала о своих воспоминаниях с детства, связанных со школой в Харькове.

"Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, первый раз спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это все просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу... Харьков, держись. Люблю тебя", – поделилась певица.

Фото и видео с инстаграма Александры Зарицкой:

Лидер группы подытожила словами о том, что сейчас важно не забывать о Харькове, который чуть ли не ежедневно обстреливают.

Добавим , как сообщали в ГСЧС, разрушения образовательного учреждения частичны, к тому же обошлось без жертв. Минутой позже ракетный удар разрушил часть жилого дома.