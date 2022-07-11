Ще вночі 10 лютого російські окупанти знову обстріляли Харків – рідне місто Олександри Заріцької та Василіси Фролової. Ракети влучили у школу, де навчались теперішні зірки.
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Василіса Фролова навчалась у зруйнованій школі Харкова
Телеведуча Василіса Фролова емоційно відреагувала на обстріл школи у Харкові.
"Так і не доїхала я до останнього дзвоника у свою школу. Сьогодні вночі о 3:15 чортова русня знищила своїми ракетами один з найкращих навчальних закладів міста, один з перших місцевих ліцеїв та гімназій, в яку я свідомо перейшла у 1993 році, в яку я з такою гордістю їздила на метро щодня, в якій ми закохувались і дорослішали. Стільки спогадів…" – поділилась зірка.
Мене переповнює лють і ненависть до рашистських покидьків. Моє рідне місто рівняють із землею! Х*й вам, а не ХНР. Тепер маю робити все, аби обов'язково зустрітися з однокласниками, вчителями і всіма друзями, з ким пов'язане це місце,
– додала вона.
Василіса Фролова підкреслила, що на місці її школи у майбутньому має бути найкраща українська гімназія, що обов'язково станеться.
Зруйнована школа в Харкові / Фото з інстаграму Василіси Фролової
Що відомо про обстріл Харкова
- Упродовж 9 – 10 лютого Харків зазнав трьох ракетних обстрілів. Це сталось під час повітряної тривоги. Одна з ракет влучила у житловий будинок, постраждав мирний житель.
- Ще одна ракета прилетіла у Слобідський район Харкова та частково зруйнувала школу. Там обійшлось без жертв та постраждалих.
- Також внаслідок удару частково пошкодили дитячий санаторій, що розташований поруч.