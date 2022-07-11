Еще ночью 10 февраля российские оккупанты снова обстреляли Харьков – родной город Александры Зарицкой и Василисы Фроловой. Ракеты попали в школу, где учились нынешние звезды.
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Василиса Фролова училась в разрушенной школе Харькова
Телеведущая Василиса Фролова эмоционально отреагировала на обстрел школы в Харькове.
"Так и не доехала я до последнего звонка в свою школу. Сегодня ночью в 3:15 чертова русня уничтожила своими ракетами одно из лучших учебных заведений города, одно из первых местных лицеев и гимназий, в которую я сознательно перешла в 1993 году, в которую я с такой гордостью ездила на метро каждый день, в которой мы влюблялись и взрослели. Столько воспоминаний…" – поделилась звезда.
Меня переполняет ярость и ненависть к рашистским подонкам. Мой родной город ровняют с землей! Х*й вам, а не ХНР. Теперь должен делать все, чтобы обязательно встретиться с одноклассниками, учителями и всеми друзьями, с кем связано это место,
– добавила она.
Василиса Фролова подчеркнула, что на месте ее школы в будущем должна быть лучшая украинская гимназия, которая обязательно произойдет.
Разрушенная школа в Харькове / Фото из инстаграма Василисы Фроловой
Что известно об обстреле Харькова
- В течение 9 – 10 февраля Харьков подвергся трем ракетным обстрелам. Это произошло во время воздушной тревоги. Одна из ракет попала в жилой дом, пострадал мирный житель.
- Еще одна ракета прилетела в Слободской район Харькова и частично разрушила школу. Там обошлось без жертв и пострадавших.
- Также в результате удара частично повредили расположенный рядом детский санаторий.