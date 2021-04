Надя Дорофеева является кумиром миллионов украинских девушек. Она часто показывает свой look of the day и диктует тренды модницам. Какими аутфитами DOROFEEVA поражала на "Голосе страны" – смотрите далее!

Аутфит DOROFEEVA в 11 сезоне "Голоса страны"

"Слепые слушания"

Артистка дебютировала в "Голосе страны" в дерзком образе. Она появилась в тренерском кресле в черном блестящем костюме, состоящем из пиджака и широких брюк. Также звезда надела черный бюстгальтер, который выгодно подчеркнул ее формы.

Дерзкий и стильный look она дополнила многочисленными цепочками на шее. Надя поразила неординарной прической, представ перед камерами блондинкой с челкой. На лице народная любимица сделала макияж со светлыми блестящими тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Надя Дорофеева на "слепых слушаниях" "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма DOROFEEVA

Вокальные бои

Для следующего этапа шоу Надя выбрала сексуальный total black look. Она предстала перед зрителями в мини-юбке, коротком топе и пиджаке. Соединила такой наряд с черной обувью.

Волосы знаменитость уложила в локоны и дополнила аутфит стильным головным убором. На лице звезда сделала выразительный макияж с черными стрелками на веках и красной помадой на губах.



Надя Дорофеева на вокальных боях "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма DOROFEEVA

Нокауты

DOROFEEVA постоянно выбирала одежду, которая подчеркивала ее стройную фигуру. На нокаутах певица появилась в белом блестящем мини-платье с обнаженной спиной. Наряд обнажил длинные красивые ножки исполнительницы.

Такой look Надя дополнила элегантной прической: волосы собрала в пучок, оставив лишь несколько локонов, которые ниспадали на лицо. Визажисты постарались и над макияжем звездного тренера: веки накрасили блестящими тенями, а губы – матовой коричневой помадой.



Надя Дорофеева на нокаутах "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма DOROFEEVA

Первый прямой эфир

Для четвертьфинала вокального проекта артистка выбрала дерзкое платье. Она предстала перед камерами в черно-белом костюме с геометрическим принтом, состоящем из мини-юбки, обольстительного топа, oversize рубашки, длинных перчаток и берета.

Такой look акцентировал на длинных стройных ногах исполнительницы и пышном бюсте. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.



Надя Дорофеева в четвертьфинале "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма DOROFEEVA

Второй прямой эфир

Полуфинал "Голоса-страны-11" был насыщен яркими выступлениями и неожиданными решениями судей и зрителей. Для важного этапа проекта Дорофеева выбрала провокационный look. На личной странице в инстаграме она обнародовала фото, где позировала в гримерке. Надя изображена в черных кожаных лакированных лосинах, откровенной кофте с вырезами и длинных перчатках.

Волосы звезда уложила ровно, они ниспадали на лицо и придавали образу сексуальности. Макияж тренера "Голоса" был выразительным в коричневых оттенках с акцентом на глазах.



Надя Дорофеева в полуфинале "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма DOROFEEVA

Феерический суперфинал

Для последнего прямого эфира 11 сезона победительница "Голоса" выбрала яркую одежду. Сначала она появилась перед камерами в розовом мини-платье без бретелек и с объемным бантом. DOROFEEVA соединила его с черными туфлями на высоких каблуках, длинными сетчатыми перчатками и колготками с полосками. Среди аксессуаров образ дополнял чокер.

Волосы артистка собрала в высокий хвост, оставив пряди спереди. Стилисты сделали народной любимице смелый макияж со стрелками и нюдовой помадой.



Надя Дорофеева в финале "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма DOROFEEVA

Для выступления с подопечным суперфиналистом певица переоделась. Она вышла на сцену проекта в костюме красного цвета. Надя покорила зрителей безупречным видом в классических брюках и удлиненном двубортном жакете.



Надя Дорофеева в финале "Голоса страны-11" / Скриншот с видео