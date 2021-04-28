Тина Кароль для многих украинских девушек является иконой стиля. Она всегда поражает безупречным внешним видом, публичные выходы не остаются без внимания пользователей сети. После завершения шоу "Голос країни" журналисты Showbiz 24 подготовили подборку аутфитов поп-дивы, в которых она появлялась в 11 сезоне.

Интересно Тина Кароль покорила безупречными платьями на "Голосе страны": фото роскошных образов

Образы Тины Кароль на "Голосе страны-11"

"Слепые слушания"

Для первого этапа вокального шоу звезда выбрала кожаную юбку и топ нюдового цвета. Наряд хорошо подчеркнул фигуру артистки. Такой look она соединила с бежевыми босоножками на высоком каблуке.

Волосы Кароль уложила ровно и надела на голову повязку в тон наряду. Среди аксессуаров ее образ дополняли лаконичная подвеска и серьги. На лице Тина сделала нежный макияж в нюдовых оттенках.



Образ Тины Кароль на слепых слушаниях" "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма Тины Кароль

Вокальные бои

Для вокальных боев артистка выбрала длинное кожаное платье красного цвета. Такой элемент одежды также акцентировал на фигуре исполнительницы и подходил ей. Look звезда дополнила синими босоножками на каблуке.

Волосы Кароль уложила ровно и забрала обратно. На лице она сделала макияж в светлых коричневых оттенках. Среди аксессуаров дополнила образ серьгами и перстнями и довершила аутфит красным маникюром и педикюром.



Образ Тины Кароль на вокальных боях "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма Тины Кароль

Нокауты

На нокаутах советчиком Тины Кароль был молдавский артист Дан Балан. В сети уже давно обсуждают якобы роман между исполнителями. Тина села в одно тренерское кресло с Даном в обтянутом черном платье без рукавов. Одеяние имело блестящие вставки, добавлявшие ему особого шарма. Среди обуви певица выбрала розовые босоножки на каблуке.

Волосы она в который раз уложила ровно, а на лице сделала фирменный макияж в светло-коричневых оттенках.



Образ Тины Кароль на нокаутах вокальних боях "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма Тины Кароль

Первый прямой эфир

Для очередного этапа "Голоса" артистка выбрала яркий наряд. Она предстала перед телекамерами в изысканном платье трендового салатового цвета. Наряд на тонких бретелях имел соблазнительное декольте и вырез на ноге, что добавляло образу обольстительности. Также платье было украшено серебристыми вставками. Довершила аутфит черными туфлями-лодочками на каблуках.

Роскошные волосы Кароль уложила в легкие локоны, а на лице сделала безупречный макияж с нюдовой помадой на губах.



Образ Тины Кароль у чвертьфіналі "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма Тины Кароль

Фееричный полуфинал

Для предпоследнего этапа вокального испытания Кароль выбрала дерзкий наряд. Она вышла на сцену "Голоса страны" в черном блестящем комбинезоне без рукавов. Такую одежду подчеркнул пышный бюст Кароль. Она соединила комбинезон с черными туфлями на каблуке.

Волосы звезда собрала в неординарную прическу, которая стала частью ее нового сценического образа. Тренер довершила look красивыми украшениями и нежным макияжем.



Образ Тины Кароль в полуфинале "Голоса страны-11" / Фото из инстаграма Тины Кароль

Грандиозный суперфинал

В последнем Прямом эфире 11 сезона "Голоса страны" Тина Кароль предстала в двух образах. Сперва она появилась в тренерском кресле в изысканном белом платье с длинными сетчатыми рукавами. Наряд украшали блестящие камни в зоне декольте и глубокий вырез до бедер, который позволил Тине похвастаться стройными ножками.

Белоснежное платье поп-дива довершила нежными аксессуарами. Визажисты постарались и над прической и макияжем исполнительницы: волосы уложили в красивые локоны, а губы накрасили красной помадой.



Образ Тины Кароль в финале"Голоса страны-11" / Скриншот из видео

Позже певица переоделась для выступления с подопечной Юлией Тимочко. Тина вышла на сцену в вечернем атласном платье белого цвета. Наряд имел объемные вставки на плече и талии, откровенное декольте и соблазнительный разрез посередине.



Образ Тины Кароль в финале "Голоса страны-11" / Скриншот из видео