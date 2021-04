Надя Дорофєєва є кумиром мільйонів українських дівчат. Вона часто показує свій look of the day і диктує тренди модницям. Якими аутфітами DOROFEEVA приголомшувала на "Голосі країни" – дивіться далі!

Аутфіти DOROFEEVA в 11 сезоні "Голосу країни"

"Сліпі слухання"

Артистка дебютувала в "Голосі країни" в зухвалому образі. Вона постала в тренерському кріслі в чорному блискучому костюмі, що складався з піджака та широких штанів. Також зірка одягнула чорних бюстгальтер, який вигідно підкреслив її форми.

Зухвалий і стильний look вона доповнила численними ланцюжками на шиї. Надя вразила неординарною зачіскою, поставши перед камерами блондинкою з чубчиком. На обличчі народна улюблениця зробила макіяж зі світлими блискучими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.



Надя Дорофєєва на "сліпих слуханнях" "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму DOROFEEVA

Вокальні бої

Для наступного етапу шоу Надя обрала сексуальний total black look. Вона постала перед глядачами у мініспідниці, короткому топі та піджаку. Поєднала таке вбрання з чорним взуттям.

Волосся знаменитість вклала в локони й доповнила аутфіт стильним головним убором. На обличчі зірка зробила виразний макіяж з чорними стрілками на повіках і червоною помадою на губах.



Надя Дорофєєва на вокальних боях "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму DOROFEEVA

Нокаути

DOROFEEVA постійно обирала одяг, який підкреслював її струнку фігуру. На нокаутах співачка постала у білій блискучій мінісукні з оголеною спиною. Вбрання оголило довгі красиві ніжки виконавиці.

Такий look Надя довершила елегантною зачіскою: волосся зібрала у пучок, залишивши лише декілька локонів, які спадали на обличчя. Візажисти постаралися й над макіяжем зіркової тренерки: повіки нафарбували блискучими тінями, а губи – матовою коричневою помадою.



Надя Дорофєєва на нокаутах "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму DOROFEEVA

Перший прямий ефір

Для чвертьфіналу вокального проєкту артистка обрала зухвале вбрання. Вона постала перед камерами в чорно-білому костюмі з геометричним принтом, що складався з мініспідниці, звабливого топу, oversize сорочки, довгих рукавиць та берету.

Такий look закцентував на довгих струнких ногах виконавиці та пишному бюсті. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.



Надя Дорофєєва у чвертьфіналі "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму DOROFEEVA

Другий прямий ефір

Півфінал "Голосу-країни-11" був насиченим на яскраві виступи та неочікувані рішення суддів та глядачів. Для важливого етапу проєкту Дорофєєва обрала провокативний look. На особистій сторінці в інстаграмі вона оприлюднила фото, де позувала в гримерці. Надя зображена в чорних шкіряних лакованих лосинах, відвертій кофті з вирізами та довгих рукавицях.

Волосся зірка вклала рівно, воно спадало на обличчя та додавало образові сексуальності. Макіяж тренерки "Голосу" був виразним у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Надя Дорофєєва в півфіналі "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму DOROFEEVA

Феєричний суперфінал

Для останнього прямого ефіру 11 сезону тріумфаторка "Голосу" обрала яскравий одяг. Спершу вона з'явилася перед камерами в рожевій мінісукні без бретелей та з об'ємним бантом. DOROFEEVA поєднала її з чорними туфлями на високих підборах, довгими сітчастими рукавичками та колготами зі смужками. Серед аксесуарів образ доповнював чокер.

Волосся артистка зібрала у високий хвіст, залишивши пасма попереду. Стилісти зробили народній улюблениці сміливий макіяж зі стрілками й нюдовою помадою.



Надя Дорофєєва у фіналі "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму DOROFEEVA

Для виступу з підопічним суперфіналістом співачка переодягнулася. Вона вийшла на сцену проєкту в костюмі червоного кольору. Надя підкорила глядачів бездоганним виглядом у класичних штанах і подовженому двобортному жакеті.



Надя Дорофєєва у фіналі "Голосу країни-11" / Скриншот з відео