Лилия Ребрик призналась, решится ли отпустить детей в школу: "Конечно боюсь"

Украинская телеведущая Лилия Ребрик воспитывает двух дочерей. Она ответила, отдаст ли девушек в школу с 1 сентября, если продолжится война.

Несмотря на войну, обучение в Украине возобновится с 1 сентября и будет продолжаться в обычном режиме. Оно будет проходить очно в местах, где будут соблюдены нормы безопасности.

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Лилия Ребрик об обучении детей

Вопрос об образовательном процессе остается на обсуждении, поскольку от российских террористов можно ожидать всего, и любое место может оказаться под угрозой.

Острый вопрос поклонники задали и Лилии Ребрик, воспитывающая двух дочерей. Она призналась, что еще не решила, готова ли пустить детей в школу с 1 сентября.

Еще есть целый месяц на "подумать" и "увидеть", что будет дальше. Даю себе это время. Пока, конечно, боюсь. Пока я за онлайн,

– ответила Лилия Ребрик.



Дочери Лилии Ребрик / Фото с инстаграм-сториз

, недавно пресс-секретарь МВД Алена Матвеева сообщила, что очное обучение может проходить только в тех учебных заведениях, которые будут соответствовать нормам безопасности . Детей должны научить правилам эвакуации, а также организовать возможность проводить уроки в укрытиях.

Также Лилия Ребрик прокомментировала решение остаться в Украине. Она объяснила, что это личный выбор каждого, за который нельзя осуждать.

"Да, мы в Украине. Но сейчас каждый имеет право на собственное решение. И здесь нет правильных или неправильных. Есть личный выбор каждого. И он – самый правильный".



Лилия Ребрик / Фото с инстаграмм-сториз