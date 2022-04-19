"Обязательно просили обняться": Юрий Горбунов встретился с детьми из Мариуполя и Донбасса

Украинский телеведущий Юрий Горбунов навестил детей-переселенцев из Донбасса и Мариуполя. Он поделился впечатлениями от щемящей встречи.

Знаменитости продолжают поддерживать украинских военных, беженцев и местных жителей. На днях к детям приехал телеведущий Юрий Горбунов.

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Юрий Горбунов навестил детей-переселенцев

Телеведущий устроил встречу с детьми из Мариуполя, Харькова, Славянска, Донецкой и Луганской областей. Он фотографировался, играл и обнимался с мальчиками и девочками.

Дети, у которых российские оккупанты забрали дом! Но не смогут отнять у них детство! Сколько у них силы, веры в победу и жажду жизни! Меня поразило, когда дети фотографировались, обязательно просили обняться! Как сейчас не хватает объятий! Эти дети обязательно будут счастливы!!

– поделился Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов навестил детей-переселенцев / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

Ведущий рассказал, что в знак поддержки дети из западных областей Украины поделились с переселенцами своими игрушками: "Отличная инициатива Главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия и Львовской ОВА Максима Козицкого! Дети – детям! Дети из западных областей поделились своими игрушками с детьми-переселенцами!! Пусть жизнь наших деток снова будет счастлива!".



Юрий Горбунов навестил детей-переселенцев / Фото с инстаграма Юрия Горбунова



Юрий Горбунов навестил детей-переселенцев / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

, среди компании малышей виден и артист Позитив. Он раньше рассказывал, что больше времени уделяет детям . Ведь именно от них зависит наше будущее Украины.

Напомним, на днях Юрий Горбунов, Светлана Тарабарова, Олег Собчук и другие известные люди порадовали украинских пограничников выступлением.