Украинский исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) на время войны помогает детям. Вместе со звездными коллегами он делает так, чтобы малыши не теряли детство.

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Как Позитив помогает детям

На идею заняться детьми Позитива вдохновило кафе в Каменец-Подольском, где дети оставляли свои игрушки переселенцам.

Мы увидели, как местные дети приносили игрушки в эту кафешку для детей, которые даже не успели забрать свои игрушки из дома, которые уехали просто голые и босые. И мы подумали, что это очень клевая инициатива, чтобы дети действительно чувствовали себя детьми,

– поделился рэпер.



Дети-переселенцы / Фото из инстаграма Позитива

"Это проект, где дети сами им и руководят. Мы пригласили местных детей, они знакомились с приехавшими детьми. Мы сделали небольшой мастер-класс с ними. Я фоткался, кому-то слезы вытирал, кого-то обнимал. И когда ты видишь, как их детство началось: кто-то в подвале сидел неделю, кто-то без дома остался", – рассказал Позитив о своем благотворительном проекте.

Алексей Завгородний вспомнил слова отца одного из малышей: "Благодарю вас за то, что я впервые увидел улыбку своего ребенка за эту неделю". Благодаря этому артист продолжает свое дело.

Этим маленьким людям восстанавливать страну, работать, что-то делать во благо страны. Поэтому, конечно, их нужно поддерживать. Они все – наша надежда,

– подытожил Позитив.