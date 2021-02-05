Украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом отправилась в отпуск. Теперь она хвастается фигурой в откровенных купальниках в Доминикане.

Актриса отправилась на теплый остров с сыном Платоном, любимым Александром и его дочерью Элей. Мишина мечтала об отдыхе у океана и наконец это стало реальностью.

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Ксения уже успела поделиться первыми фото с отдыха. В инстаграм-сторис она опубликовала несколько фото, где эротично позирует на пляже.

Звезда предстала перед камерой на лежаке. На фоне видна природа Доминиканы, безграничное синее небо и океан. Это то место, где можно отдохнуть от повседневных дел, работы и наполниться энергией. Также Мишина не упускает случая похвастаться стройной фигурой в обольстительных купальниках.

Пляжный look Ксении Мишиной

Актриса позировала на камеру в темном блестящем купальнике, который состоял из трусиков с высокой талией и бюстгальтера на одно плечо. Наряд выгодно подчеркнул все прелести фигуры знаменитости.

Среди аксессуаров пляжный образ Ксении дополняли большие солнцезащитные очки со светлыми линзами. Длинные роскошные волосы девушка собрала в высокий хвост, а на лицо не наносила косметику.



Ксения Мишина в Доминикане / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

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Ксения Мишина в Доминикане / Фото из инстаграма Ксении Мишиной