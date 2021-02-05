В купальнике: "Холостячка" Ксения Мишина похвасталась фигурой в Доминикане – фото
Украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом отправилась в отпуск. Теперь она хвастается фигурой в откровенных купальниках в Доминикане.
Источник:Инстаграм Ксении Мишиной
Актриса отправилась на теплый остров с сыном Платоном, любимым Александром и его дочерью Элей. Мишина мечтала об отдыхе у океана и наконец это стало реальностью.
К теме Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми отправились на отдых: фото
Ксения уже успела поделиться первыми фото с отдыха. В инстаграм-сторис она опубликовала несколько фото, где эротично позирует на пляже.
Звезда предстала перед камерой на лежаке. На фоне видна природа Доминиканы, безграничное синее небо и океан. Это то место, где можно отдохнуть от повседневных дел, работы и наполниться энергией. Также Мишина не упускает случая похвастаться стройной фигурой в обольстительных купальниках.
Пляжный look Ксении Мишиной
Актриса позировала на камеру в темном блестящем купальнике, который состоял из трусиков с высокой талией и бюстгальтера на одно плечо. Наряд выгодно подчеркнул все прелести фигуры знаменитости.
Среди аксессуаров пляжный образ Ксении дополняли большие солнцезащитные очки со светлыми линзами. Длинные роскошные волосы девушка собрала в высокий хвост, а на лицо не наносила косметику.
Ксения Мишина в Доминикане / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Ксения Мишина в Доминикане / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Поделиться новостью