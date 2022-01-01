Обновленные хиты и свежие новинки: атмосферные новогодние премьеры украинских артистов

Перед Новым годом украинские музыканты порадовали фанов атмосферными новинками. В день Нового года предлагаем вдохновиться праздничными песнями.

В день Нового года как никогда кстати будет подборка новогодних песен. По случаю праздников украинские исполнители еще в декабре выпустили праздничные песни.

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Новогодние премьеры украинских артистов

Верка Сердючка – Wild Christmas

Верка Сердючка одной из первых выпустила праздничный трек. Андрей Данилко для его создания летал в Стокгольм, где работал над песней со шведскими продюсерами. Композиция имеет шанс повторить успех хита Make It Rain Champagne.

Верка Сердючка – Wild Christmas: смотрите видео онлайн

Камалия – "Новый год"

Украинская певица в начале декабря презентовала праздничную песню. На этот раз она была особенной для звезды, ведь Камалия впервые записала композицию вместе со своими дочками.

Камалия – "Новый год": смотрите видео онлайн

Монатик – "Зажигай"

Мультиартист выпустил не новый хит, а перезапуск нашумевшей песни JOMO. Он также представил праздничный клип, в котором впервые снялась его жена – Ирина Демичева.

Монатик – "Зажигай": смотрите видео онлайн

Сергей Лазановский – "Санта Никко"

Победитель "Голоса страны" презентовал атмосферную песню под псевдонимом RIDNYI. Он снял праздничный клип, в котором сыграл роль героя своего сингла. Сергей поделился, что Санта Никко – дальний родственник святого Николая.

Сергей Лазановский – "Санта Никко": смотрите видео онлайн

TVORCHI – HITS New Year Edition

Успешная украинская группа также переработала известные хиты и порадовала фанатов миниальбомом – в самый разгар предпраздничной суеты. HITS New Year Edition – это коллекция песен "Язык тела", "Не танцую", "Лицом к лицу", Falling и Bonfire в новогоднем звучании.

TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): смотрите онлайн

Wellboy – "Гуси новогодние"

Юный артист презентовал обновленные версии знаменитых хитов "Гуси" и "Вишни" в праздничном звучании. К нашумевшему треку "Гуси" он также выпустил яркий мультфильм.

Wellboy – "Гуси новогодние": смотрите видео онлайн

Джамала – "Новый год с тобой"

Джамала сняла праздничный атмосферный клип на песню "Новый год с тобой". В ролике артистка зажигала вместе с друзьями из шоу "Танцы со звездами". Этот проект стал для звезды самым ярким моментом 2021 года.

Джамала – "Новый год с тобой": смотрите видео онлайн