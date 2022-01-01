В день Нового года как никогда кстати будет подборка новогодних песен. По случаю праздников украинские исполнители еще в декабре выпустили праздничные песни.
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Новогодние премьеры украинских артистов
Верка Сердючка – Wild Christmas
Верка Сердючка одной из первых выпустила праздничный трек. Андрей Данилко для его создания летал в Стокгольм, где работал над песней со шведскими продюсерами. Композиция имеет шанс повторить успех хита Make It Rain Champagne.
Верка Сердючка – Wild Christmas: смотрите видео онлайн
Камалия – "Новый год"
Украинская певица в начале декабря презентовала праздничную песню. На этот раз она была особенной для звезды, ведь Камалия впервые записала композицию вместе со своими дочками.
Камалия – "Новый год": смотрите видео онлайн
Монатик – "Зажигай"
Мультиартист выпустил не новый хит, а перезапуск нашумевшей песни JOMO. Он также представил праздничный клип, в котором впервые снялась его жена – Ирина Демичева.
Монатик – "Зажигай": смотрите видео онлайн
Сергей Лазановский – "Санта Никко"
Победитель "Голоса страны" презентовал атмосферную песню под псевдонимом RIDNYI. Он снял праздничный клип, в котором сыграл роль героя своего сингла. Сергей поделился, что Санта Никко – дальний родственник святого Николая.
Сергей Лазановский – "Санта Никко": смотрите видео онлайн
TVORCHI – HITS New Year Edition
Успешная украинская группа также переработала известные хиты и порадовала фанатов миниальбомом – в самый разгар предпраздничной суеты. HITS New Year Edition – это коллекция песен "Язык тела", "Не танцую", "Лицом к лицу", Falling и Bonfire в новогоднем звучании.
TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): смотрите онлайн
Wellboy – "Гуси новогодние"
Юный артист презентовал обновленные версии знаменитых хитов "Гуси" и "Вишни" в праздничном звучании. К нашумевшему треку "Гуси" он также выпустил яркий мультфильм.
Wellboy – "Гуси новогодние": смотрите видео онлайн
Джамала – "Новый год с тобой"
Джамала сняла праздничный атмосферный клип на песню "Новый год с тобой". В ролике артистка зажигала вместе с друзьями из шоу "Танцы со звездами". Этот проект стал для звезды самым ярким моментом 2021 года.
Джамала – "Новый год с тобой": смотрите видео онлайн