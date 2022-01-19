На Крещение многие украинцы ныряют в проруби. К ним присоединяются и знаменитости. Снежана Бабкина хоть и не показала, как погружается в ледяную воду, однако потрясающее фото на морозе сделала.

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Обнаженная Снежана Бабкина на снегу

Звездная жена позировала на камеру полностью обнаженной, сидя на снегу. Интимные зоны тела она прикрыла зеленью. Вероятно, такое фото Снежана сделала после того, как побывала в бане. Волосы тоже были мокрыми. Чтобы добавить атмосферности этому кадру, на Бабкину бросали белый снег, который красиво развевался в воздухе. На лице знаменитости сияла улыбка.

С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, бесконечного счастья, крепкого здоровья вам и вашим семьям! Пусть ваш внутренний дух будет бодр!

– написала Снежана под фото.

Снежана Бабкина на снегу / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

В комментариях поклонники оставляют немало комментариев относительно такого эффектного снимка.