На днях состоялся допремьерный показ комедийного фильма "Дикие". На светское мероприятие пришли украинские звезды, в том числе и актриса "Квартала 95" Елена Кравец.

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Елена Кравец вышла в свет с дочкой

Елена Кравец появилась на светском мероприятии не одна, а с дочерью Марией. Впервые за долгое время звездную мамочку увидели на публике со взрослой дочерью.

Перед камерами актриса позировала в черном платье длины миди с цветочным принтом. Она соединила наряд с бежевыми ботинками на высоком каблуке и сумкой с длинным ремешком.

Дочь Елены Кравец предстала в стильных темных брюках, белой блузке и черном кожаном жакете оверсайз, ставшем изюминкой аутфита. Лаконичная прическа удачно завершила образ.

С моей Марией,

– подписала фото Елена Кравец.



Елена Кравец с дочкой / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, в сети заметили, что 18-летняя дочь Елены Кравец выглядит старше своего возраста. Это связывают с тем, что Мария в 15 лет начала жить без родителей на съемной квартире. Об этом рассказывала сама актриса, которая добавляла, что сама предложила девочке съехать.