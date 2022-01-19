На Водохреща чимало українців пірнають в ополонки. До них приєднуються і знаменитості. Сніжана Бабкіна хоча й не показала, як занурюється в крижану воду, однак приголомшливе фото на морозі зробила.

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Оголена Сніжана Бабкіна на снігу

Зіркова дружина позувала на камеру повністю оголеною, сидячи на снігу. Інтимні зони тіла вона прикрила зеленню. Ймовірно, таку світлину Сніжана зробила після того, як побувала в лазні. Волосся також було мокрим. Щоб додати атмосферності цьому кадру, на Бабкіну кидали білий сніг, який гарно розвіювався в повітрі. На обличчі знаменитості сяяла усмішка.

З Хрещенням, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, міцного здоров'я вам і вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!

– написала Сніжана під фото.



Сніжана Бабкіна на снігу / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

У коментарях прихильники залишають чимало коментарів щодо такого ефектного знімка.