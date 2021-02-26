Популярная украинская певица Оля Цибульская продолжает публиковать откровенные фото. На этот раз она похвасталась пышным бюстом в кружевном лифе.

Оля Цибульская является одной из звезд украинского шоу-бизнеса, которые не стесняются делиться в сети горячими фотографиями. Она обнародовала новое откровенное фото.

Жарко Кайли Дженнер вблизи показала большую грудь: пикантное фото в откровенном наряде

Оля Цибульская в кружевном лифе

Популярная певица сделала эротическое фото в постели. Она лежала на животе и сфотографировалась на телефон. Оля Цибульская появилась перед камерой в бежевом кружевном бюстгальтере, который прекрасно подчеркнул пышную грудь артистки.

Обнаженное тело звезда накрыла белым одеялом. Она уложила короткие волосы нежными волнами, что дополнило пикантный образ. Также Оля Цибульская украсила уши серьгами-кольцами. На лице певица сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза розовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила нюдовым блеском.

Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности. Об инсте не было ни слова,

– написала Оля Цибульская под фото.



Оля Цибульская / Фото с инстаграма Оли Цыбульской

Горячие образы Оли Цыбульской