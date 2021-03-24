Украинская певица SLAVIA, которая является женой популярного артиста Дзидзьо, удивила поклонников откровенным фото. Она обольстительно позировала на балконе полностью обнаженной, а на мокрые волосы накинула белое полотенце.

SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) часто публикует в сети провокационные снимки. Она знает, как подчеркнуть свою женственность и сексуальность, и умело делает это. Артистка взбудоражила воображение поклонников новой публикацией на личной странице в инстаграме.

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Откровенное фото SLAVIA

Звездная жена позировала на балконе гостиничного номера во время отдыха. Позади нее видим красивую природу и безбрежный океан.

Ярослава предстала на снимке без одежды, она зажгла обнаженную грудь. Вероятно. жена Дзидзьо сделала эту фотографию после того, как вышла из душа, так как ее волосы мокрые и на голову она намотала белое полотенце. На лицо SLAVIA не наносила косметику и продемонстрировала безупречную натуральную красоту.

Утренние ритуалы SLAVIA

Жена Дзидзьо в посте рассказала, что каждое ее утро начинается со стакана теплой воды, который она выпивает натощак за 30 минут до завтрака. Вода должна быть именно теплой, потому что такая заряжает энергией, которая необходима утром, а чтобы согреть холодную воду, организм наоборот тратит много энергии.

Я почувствовала на себе, и поняла, что вода – наше все после переезда в Киев, когда организм дал сбой. Тогда начала возить воду из-под Львова, к которой привыкла, но все реже бывала дома. В поисках качественной воды перепробовала много магазинной, набирала в различных источниках, замораживала и размораживала, перед тем, как найти ту, которая мне подходит,

– поделилась Ярослава.

Она добавила, что не заставляет себя выпивать определенное количество воды в течение дня. SLAVIA пьет столько, сколько хочется: "Утром водичку заряжаю. Я молюсь над ней, благодарю, и прошу, чтобы она дала мне заряд молодости, красоты, энергии и любви".