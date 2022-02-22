Обещаем, не подведем, – Kalush Orchestra о поездке на Евровидение-2022 вместо Alina Pash

После факапа Alina Pash группа Kalush Orchestra почти неделю вела переговоры с Суспільним, но все же подписала контракт. Рэперы будут представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине и обещают не подвести.

После финала Нацотбора Евровидения-2022 у Kalush Orchestra были серьезные претензии к общественному вещателю – присуждение и фальсификация голосов. Однако они уладили все конфликты и пообещали стать командой, чтобы достойно представить Украину в Италии.

Важно Кто представит Украину на Евровидении-2022: официальное решение Суспільного

Мы готовы привести Украину к успеху! Постоянно видим и чувствуем вашу поддержку. Зрительское голосование это доказало – первое место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем,

– написала группа Kalush Orchestra.

"В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", – добавил Олег Псюк в комментарии Суспільному.

Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022 / Фото из инстаграма группы

, после разборок с организаторами Нацотбора Kalush Orchestra отмечали, что на Евровидении-2022 " будут представлять Украину, а не Суспільне ", а их "хорошее выступление" в Италии не зависит от общественного вещателя.

Полный текст публикации Kalush Orchestra:

Йо! Kalush Orchestra едет в Турин на Евровидение-2022 представлять Украину. Наконец это произошло, мы вместе с Суспільним решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху!

Постоянно видим и чувствуем вашу поддержку. Зрительское голосование это доказало – 1е место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем.