Після фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 у Kalush Orchestra були серйозні претензії до Суспільного мовника – підсуджування та фальсифікація голосів. Однак вони владнали всі конфлікти й пообіцяли стати командою, щоб гідно представити Україну в Італії.

Важливо Хто представить Україну на Євробаченні-2022: офіційне рішення Суспільного

Ми готові привести Україну до успіху! Постійно бачимо й відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело – перше місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем,

– написав гурт Kalush Orchestra.

"У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", – додав Олег Псюк у коментарі Суспільному мовнику.

Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022 / Фото з інстаграму гурту

Нагадаємо, після розбірок з організаторами Нацвідбору Kalush Orchestra наголошував, що на Євробаченні-2022 "представлятиме Україну, а не Суспільне", а їхній "гарний виступ" в Італії не залежить від Суспільного.

Повний текст публікації Kalush Orchestra:

Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення-2022 представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом зі Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!

Постійно бачимо й відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело – 1е місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем.