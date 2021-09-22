О концерте на "Олимпийском", гастролях и первых деньгах детей: интервью с Екатериной Бужинской

Автор легендарного хита "Украина – это мы" Екатерина Бужинская редко дает большие интервью, хоть есть о чем рассказать. Для 24 канала народная артистка раскрыла творческие планы и эксклюзивные детали личной жизни.

В августе о Екатерине Бужинской активно заговорили все украинские СМИ, ведь звезда не скрывала свою обиду на продюсеров праздничного концерта ко Дню Независимости, на который ее не пригласили.

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Как певица отзывается о перформансе на "Олимпийском"? В каком рейтинговом телешоу хочет принять участие? Почему так часто показывает двойняшек от болгарского бизнесмена Димитара Стойчева? Ответы на эти и другие вопросы узнавайте далее.

О творчестве и концертах

В июне прошлого года Вы представили свой последний клип на песню "Хит этого лета". Очевидно, такое затишье неспроста? Готовите для поклонников долгожданную премьеру?

Я подготовила несколько песен, но не премьерила. Колеблюсь, снимать клип или нет. Думаю, если не будет локдауна, дай Бог снимем.

Есть много песен в разных стилях. Я считаю, что нельзя выпускать только молодежные треки. Надо дать немного содержательных композиций, артист должен нести информацию, это важно. Мы публичные люди, нас слушают, на нас смотрят, с нас берут пример.

Екатерина Бужинская – Хит этого лета: смотрите видео онлайн

У Вас без преувеличений безумный гастрольный график, и, как всем артистам, Вам нужно время для восстановления. Как часто отказываете в концертах и ​​посвящаете время себе?

У меня был случай, когда я с перелом руки дала три концерта подряд. Билеты были проданы, организаторы звонили мне и просили не отменять выступления. Конечно, я не отменила.

И я приехала с гипсом. Перед выходом на сцену меня обезболили, врач был рядом. Мне сшили длинную сценическую перчатку, которую обшили камнями, чтобы никто ничего не понял. Но, конечно, публика догадалась, потому сочувствовала мне. Все прошло хорошо.

Вы являетесь частой гостьей на масштабных мероприятиях. Где фидбэк аудитории ощутим больше всего – на сольных концертах или на фестивалях?

Конечно, на сольных концертах, потому что люди целенаправленно идут на тебя, на любимого артиста. Они покупают билеты, покупают цветы.

Екатерина Бужинская / Фото из личного архива артистки

О концерте на НСК "Олимпийский" к 30-летию Независимости Украины

Не могу не спросить о праздничном концерте на НСК "Олимпийский" к 30-летию Независимости Украины. Ваши впечатления от перформанса?

Хороший концерт, но я бы сделала его длиннее. И было бы больше разножанровых артистов.

Знаем, что вечер 24 августа вы провели на концерте в Переяславе-Хмельницком. Если бы Вы все же оказались среди звезд на "Олимпийском", отменяли бы выступление на Киевщине?

У меня было три концертав этот день, вечером – в Переяславе-Хмельницком. Он расположен недалеко от Киева, я бы успела.

То есть четыре выступления за один день – это для Вас не проблема?

народную артистку Екатерину Бужинскую, как и Павла Зиброва, не пригласили на грандиозный концерт на НСК "Олимпийский" к 30-летию Независимости. Певица возмущалась за себя и коллег – Василия Зинкевича, Иво Бобула, Аллу Кудлай, Виталия Белоножко.

У меня был подобный опыт – восемь концертов в Житомирской области ко Дню учителя. Первый концерт начинался очень рано. В 8:30 я уже была на сцене, хоть вставала в 5 утра. Это для того, чтобы голос проснулся. Потому что голос – как живой инструмент, надо заранее распеваться.

После восьмого концерта мы были как зомби. У балета болели ноги, они не могли ходить, а я хрипела.

Об участии в телепроекте

В первом сезоне шоу "Маска" победу одержала Злата Огневич, хоть сначала звездные детективы были убеждены, что за маской Солнца прячетесь Вы. Как считаете, удалось бы и Вам так искусно изменять голос и обводить вокруг пальца Андрея Данилко и Олю Полякову?

Думаю, да, потому что артист – это актер. Я, кстати, хочу попасть в шоу "Маска", но почему-то меня не приглашают. Я из тех артистов, которые не просят за себя. Видимо, есть те, кто сами себя предлагают и быстрее попадают в такие программы. Видимо, моя скромность немного мешает мне.

Как на счет "Танцев со звездами"? Возможно, в следующем году публика увидит Вас на главном паркете страны?

У меня есть серьезная травма руки, мне врач запрещает. И я не решаюсь, это очень рискованно. Вот "Маска" мне ближе и интереснее, я могу!

Екатерина Бужинская / Фото из личного архива артистки

О семье

Своих детей – Диму и Катю – Вы показали, когда им было по 3 года. Почему так долго скрывали двойняшек от публики?

Я оберегала их от дурного глаза. Сейчас дети уже взрослые, крещены. Это личное решение каждой семьи, но мы до трех лет не показывали.

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Екатерина Бужинская с мужем Димитаром и двойней / Фото из личного архива артистки

Сейчас двойняшкам почти 5 лет и они не исчезают из Ваших социальных сетей. Это выбор детей, или Вы с мужем приняли решение, что им пора привыкать к публичности?

Это их желание, я никого не заставляю. Дети это делают с удовольствием, им нравится.

Они у меня модели – рекламируют украинские бренды, нам часто предлагают коллаборации. И они зарабатывают! Все, что заработали, – это их личное, сами решают, на что они будут тратить. Уже заработали себе на полноценный гардероб, и немножко деньжат.

Видимо, это у них от отца-бизнесмена?

От меня, потому что в 9 лет у меня уже был небольшой бизнес. В конце 80-х моя соседка привозила из Польши лосины. Я попросила у мамы деньги, выкупала по одной цене, а в школе продавала по другой, дороже. Это был мой бизнес.

В каком возрасте Вы начали зарабатывать на жизнь музыкой?

Свои первые деньги как артистка я заработала в Одессе, в 10 или 11 лет. Тогда народный артист Украины Николай Свидюк увидел меня на детском конкурсе и пригласил выступить на Дерибасовской за гонорар – 10 долларов. Я пела две песни, написанные для меня. Эти 10 долларов я берегу до сих пор, я их не потратила. Это раритет.

В 14 лет я работала в филармонии без трудовой книжки, неофициально. Я получала небольшие деньги, но вместе с заслуженными артистами ездила на концерты, на гастроли.

На что же Вы школьницей тратили первые заработанные деньги?

Я вкладывала в творчество – покупала песни, записывала фонограммы. Помню, купила себе первый ведущий микрофон со шнуром.

Вы рассказывали, что младшие дети растут очень артистическими – и танцуют, и поют. Возможно, Дима и Катя вслед за звездной мамой покорят большую сцену?

Надеюсь, они не пойдут по моим стопам. В нашей семье достаточно артистов. Это тяжелый труд – и психологически, и физически.

Я бы хотела, чтобы Дима был архитектором. У него есть талант, он очень хорошо строит детские конструкции. А Катя у нас будущий врач. Дети вырастут и все может измениться. Главное, чтобы они сами выбирали свой путь, и им нравилась их работа.

Младшие сын и дочь Екатерины Бужинской / Фото из личного архива артистки

Ваши дети воочию видят, какая нелегкая профессия артиста. Екатерина, Вы часто берете их на концерты?

Они еще не были на моих полноценных концертах. Я мечтаю, что будет большой грандиозный концерт, и мы выйдем всей семьей – мой муж и трое детей – и споем "Украина – это мы".

Касательно Вашей старшей дочери Елены. В свои 14 лет она мечтает стать писательницей?

Да, она пишет сказки на трех языках – английском, русском, украинском. Ее лучшие друзья – это книги, ее библиотека. Она очень необычная девочка, как ангел небесный. Я предлагаю купить косметику, новые вещи, но она отказывается, говорит, что у нее все есть.

Что ж, возможно, в будущем Елена напишет хит для звездной мамы?

Она пишет очень хорошие стихи. Возможно, что-то напишет, дай Бог.

Екатерина Бужинская со старшей дочерью Еленой / Фото из личного архива артистки

Не могу не спросить о Ваших отношениях с мамой. В июне 2020-го Вы признались, что за последние 6 лет не виделись с мамой, которая живет в оккупированном Крыму. Изменилось ли с тех пор Ваше общение?

Нет, мы еще не виделись, она не приезжала. Младших детей она не видела.