Монатик поделился, что во время войны виходит создавать только лирические песни, ведь люди сочувствуют, оплакивают или переживают сложные события. Однако ему захотелось написать песню, которая бы поддерживала украинцев и помогала бороться дальше с Россией.

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"Раньше моими героями были выдуманы персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и так далее. Все довольно давно перевернулось. Герои стали реальными! Сегодня – только сила! Наша! Украинская! ВСУ и Тероборона, наши Волонтеры!!! Вы наша сила! Наши герои", – сказал Монатик.

Артист добавил, что вместе с командой скучает по каждому, кто отдал свою жизнь за украинскую землю. В частности, он разместил на обложке сингла портрет парня, который погиб в бою за Украину. Это родной брат одной из работниц art-отдела Monatik Corporation. "Мы не простим", – додал мужчина.

Я всегда был против войны, но не мы с ней пришли. Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли музыку,

– говорит Монатик.

Монатик – "ArtOборона": смотреть видео онлайн