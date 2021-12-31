Новый год на следующий день и 2 Рождества: праздничные традиции Владимира Остапчука

Уже совсем скоро придет 2022 год! Ведущий Владимир Остапчук поделился, что обычно в новогоднюю ночь находится на работе, потому празднование переносит на следующий день. А также отмечает 2 Рождества – 25 декабря и 7 января.

Если для многих людей встреча Нового года – праздник, то для артистов и ведущих обычный рабочий вечер. Поэтому многие знаменитости переносят празднование на 1 января. Так это делает Владимир Остапчук.

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Владимир Остапчук о праздновании Нового года и Рождества

Каждый год мужчина создает людям праздник в ночь с 31 декабря на 1 января. А с семьей празднует на следующий день. Для Владимира Новый год ассоциируется с семейным уютом, запахом вкусных праздничных блюд, искренними эмоциями родных и близких.

Остапчук обожает зимние праздники, поэтому невероятно счастлив, что в семье дважды отмечают Рождество – 25 декабря и 7 января.

Мы отмечаем Рождество в разные дни, потому что моя жена – католичка, а я – православный. И у нас этот праздник затягивается на две недели. Я обожаю и Рождество, и всю эту суету Нового года. Когда ты готовишься, думаешь, куда поставить елку, украшаешь ее, выбираешь подарки родным людям. Это очень круто,

– поделился Владимир.

Владимир Остапчук с женой / Фото с инстаграма Кристины Горняк

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